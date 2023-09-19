Проснулась от взрыва, – Оля Полякова рассказала, как и где провела ночь во время атаки дронов

Певица Оля Полякова этой ночью, как и все украинцы, проснулась от воздушной тревоги. Россия атаковала города дронами-камикадзе. Артистка в это время находилась в Одессе и слышала взрывы.

Вечером накануне Полякова провела сольный концерт в Одессе и осталась там ночевать. Но посреди ночи певица проснулась из-за атаки российских дронов.

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В соцсети артистка поделилась эмоциями после страшной ночи. Она призналась, что проснулась от взрыва, а потом дальше легла спать.

Ночью слышала взрыв, от него проснулась, говорят это был сбитый дрон. Я в шоке от того, что мы привыкли к этому. Я просто открыла глаза и легла спать дальше. Кошмар,

– рассказала Полякова.



Оля Полякова рассказала о ночной атаке дронами / Фото с ее инстаграмм-сторис

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