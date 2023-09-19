Проснулась от взрыва, – Оля Полякова рассказала, как и где провела ночь во время атаки дронов
Источник:Оля Полякова
Певица Оля Полякова этой ночью, как и все украинцы, проснулась от воздушной тревоги. Россия атаковала города дронами-камикадзе. Артистка в это время находилась в Одессе и слышала взрывы.
Вечером накануне Полякова провела сольный концерт в Одессе и осталась там ночевать. Но посреди ночи певица проснулась из-за атаки российских дронов.
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В соцсети артистка поделилась эмоциями после страшной ночи. Она призналась, что проснулась от взрыва, а потом дальше легла спать.
Ночью слышала взрыв, от него проснулась, говорят это был сбитый дрон. Я в шоке от того, что мы привыкли к этому. Я просто открыла глаза и легла спать дальше. Кошмар,
– рассказала Полякова.
Оля Полякова рассказала о ночной атаке дронами / Фото с ее инстаграмм-сторис
Что известно об атаке дронами в ночь на 19 сентября
- Сначала ночью 19 сентября взрывы прогремели в Краматорске и Славянске на Донетчине.
- После этого раздался взрыв в Одессе. Группы ударных БПЛА направлялись через Николаевскую, Одесскую, Кировоградскую и Винницкую области в направлении западных областей. Взрывы были слышны в Кривом Роге и Хмельнитчине.
- Впоследствии во Львове раздались взрывы. В результате удара зафиксировали возгорание на промышленном складе. Пока известно только об одном пострадавшем – 26-летнем парне.
- Всего были зафиксированы пуски 30 ударных БПЛА из России.27 "Шахедов" были уничтожены ПВО по областям.