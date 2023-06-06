Украинский певец Артем Пивоваров запланирован на 5 июня концерт в швейцарском городе Цюрихе. Однако местные власти отменили мероприятие. Впоследствии команда артиста договорилась с другой площадкой, но и это выступление было отменено. Пивоваров уверяет, что к этому причастны россияне. В конце концов, певец таки выступил в городе на берегу реки.

В своем Instagram певец сообщил поклонникам, что решили с концертом в Цюрихе. Ведь уже второй раз местные власти отменила выступление Пивоварова, поверив кремлевской пропаганде

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Почему Пивоварову отменили концерт в Швейцарии

По словам Артема Пивовара, он и его команда сделали все возможное, чтобы концерт в Цюрихе все же состоялся.

После отмены первого концерта они обнаружили другую локацию. Но и там выступление украинского артиста отменили. местные власти и полиция запретили проводить концерт на новой площадке.

Мы не отменяем концерт, а переносим его. Мы подключили все ресурсы, посольство, прессу, юристов, собираем все необходимые документы для того, чтобы концерт состоялся, но позже, в осеннем туре. Мы будем продолжать бороться за правду,

– заявил Артем.

Причиной запрета стал якобы "радикализм" Пивоварова. Все через фото и видео в соцсетях, на которых Артем помогает украинским военным и объявляет собрание. Мы видим, что именно так работает российская пропаганда за рубежом.

Артем Пивоваров таки спел в Цюрихе

Интересно, что сам артист, несмотря на запрет, провел небольшой "концерт" на берегу реки. Поклонники показали видео, как Пивоваром поет в Цюрике прямо на улице. Поэтому россияне не помешали выступлению музыканта.

К слову, фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка также нарвался на российскую пропаганду. Его концерт в швейцарском городе Цюрихе тоже отменили. А самого украинца кремлевская пропаганда лживо обвинила его в "поддержке фашизма".