"Уснул" в прямом эфире: забавное видео с Артемом Пивоваровым завирусилось в сети

Известный певец, тренер "Голоса страны-13" Артем Пивоваров попал в курьезную ситуацию. Прямо во время прямого эфира артист "уснул". Видео с забавным моментом уже завирусилось в сети.

Пивоваров на видео вместе с другими судьями – Надеждой Дорофеевой, Юлией Саниной и Иваном Клименко – рассказывал о новом сезоне шоу. Похоже, у артиста много работы и не успевает отдыхать.

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На днях Пивоваров попал в курьезную ситуацию – прямо в прямом эфире певец так "сосредоточенно" слушал других тренеров, что на мгновение будто "уснул".

На ролике заметно, что сначала Артем внимательно слушал и качал головой, а затем "заклял". Дорофеева это заметила и смешно толкнула артиста плечом, чтобы тот "проснулся".

После этого звездные тренеры начали смеяться, а Пивоваров что-то ей сказал. В сети это видео уже завирусилось, поклонники артиста создали много мемов.

Вероятно, артист немного устал, ведь сейчас он, как и другие тренеры, активно работает на съемочной площадке. Добавим, что новый сезон "Голоса страны" снимают в Варшаве.

Во время первого выпуска Артем Пивоваров уже даже получил первого подчиненного. Участник Гидаят Сеидов на сцене исполнил песню "Love in the Dark" певицы Адель. Все четыре тренера оценили его сильный голос, но участник избрал своим наставником Артема Пивоварова. На сцене они исполнили хит "Дежавю".