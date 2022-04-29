Артем Пивоваров выпустил совместный трек со Златой Огневич: воспели стихотворение Антонича

Украинский исполнитель Артем Пивоваров продолжает выпускать песни, положенные на стихи известных украинских поэтов. На этот раз к проекту присоединилась Злата Огневич, а за текст они выбрали строки Богдана-Игоря Антоныча "До весны".

Новую композицию молодой артист представил в рамках авторского культурного проекта "Твои Стихи, Мои Ноты". Недавно он выпускал трек "Радостно/Страшно" с участием Лилу45, за основу которого было взято стихотворение Гео Шкурупия.

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Теперь Артем приглашает слушателей погрузиться в творчество поэта-мистика Богдана-Игоря Антонича, которое ретранслирует через свое музыкальное мировоззрение. В описании нового видео отмечается, что творчество поэта характеризуется "мифософическим отношением к природе, монументальными образами космоса и океанических стихий, сплетением фантастических и реалистичных мотивов". Следовательно, строки стихотворения "До весны" откликнулись Пивоварову, ведь в 2022 году украинцы проживают совсем необычную весну, которая, кажется, может быть только в страшном сне, только в иллюзиях. Речь идет о русско-украинской войне, которую начала Россия.

В видеоклипе и записи песни приняла участие Злата Огневич, отец которой работает на фронте военным медиком. Сама же артистка ездит по Украине и выступает перед военными, чтобы поддержать их боевой дух.

Артем Пивоваров и Злата Огневич – До весны: смотреть видео онлайн

Текст песни "До весны":

Приспів:

Ти весно синьоока,

тобі мої пісні складаю я

Ти вода у потоках

Ти весно синьоока,

тобі мої пісні складаю я

Ти вода у потоках,

що з дна сріблистим мохом сяяла

Ти весно синьоока,

тобі мої пісні складаю я

Ти вода у потоках,

що з дна сріблистим мохом сяяла

Куплет:

Направо льон і знову льон наліво,

Дібровою весілля йде, і скрипки ті...

Направо льон і знову льон наліво

До весни

До весни

Приспів:

Ти весно синьоока,

тобі мої пісні складаю я

Ти вода у потоках,

що з дна сріблистим мохом сяяла

Ти весно синьоока,

тобі мої пісні складаю я

Ти вода у потоках,

що з дна сріблистим мохом сяяла