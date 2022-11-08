Артем Пивоваров вспомнил свой концерт в Мариуполе и растрогал Беднякова: видео до слез

Артем Пивоваров, который сейчас активно гастролирует по Украине и миру, отыскал в галерее видео с большого концерта в Мариуполе. Он запостил его в инстаграм и написал, что помнит город таким, а не разбитым и оккупированным Россией.

Из видео видно, что многотысячная публика чуть не довела Артема Пивоварова до слез, когда в унисон пела его хит "Собирай меня". Расчувствовался даже шоумен Андрей Бедняков.

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Артем Пивоваров растрогал Беднякова видео с концерта в Мариуполе

Мариуполь, помню тебя таким,

– трогательно написал Пивоваров.

Телеведущий Андрей Бедняков, родившийся в Мариуполе и потерявший там маму, не обошел вниманием пост певца и признался, что тоже помнит город таким энергичным и живым: "И я его таким помню".

Фаны Артема Пивоварова тоже умилились, а кто-то даже вспомнили, что был на этом концерте:

"Мое сердце разбивается снова и снова";

"Слезы на глазах, когда смотришь на этих людей и понимаешь, что многих из них нет в живых";

"Боль, боль за Мариуполь и за нашу Украину";

"Мы вернемся и нас будет гораздо больше, и мы вернем эти счастливые дни в этот город. Он снова оживет";

"Я уверена, что мы еще не раз будем на драме петь вместе. Верю, что наш Марик будет скоро свободным и живым по-прежнему";

"А, я помню этот день, тогда впервые познакомилась с вашим творчеством, Артем! И влюбилась в то, что вы создаете и даете".

Кстати, на сольник Артема Пивоварова в Латвии пришел защитник "Мариуполя" с сине-желтым флагом и прочитал Молитву украинского националиста за воюющих и героически погибших "азовцев".