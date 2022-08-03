Артем Пивоваров о волнении за маму в оккупации: "Ни у кого нет такой истории"
Источник:ютуб Маши Ефросининой
Украинский певец Артем Пивоваров очень волнуется за находящуюся во временной оккупации маму. Он признался, что имеет очень сильную связь с ней.
По словам музыканта Артема Пивоварова, в первые дни полномасштабного вторжения российские войска вошли в Волчанск Харьковской области, где живет его мама. Она все еще находится там.
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Артем Пивоваров о маме и связи с ней
Каждый раз артисту трудно говорить о маме и ее жизни в оккупации. Он признался, что все потому, что у него очень сильная связь с родными.
У нас у каждого за эти пять месяцев есть свои истории, связанные с близкими людьми. Но ни у кого, скорее всего, нет такой истории и такой сильной связи, какая у меня с родителями. Я вырос в окружении невероятных женщин… Они меня сделали…
– поделился музыкант.
"Да, и я дал себе возможность пойти дальше, но то, что они закладывали – это 100 процентов их заслуга. Я не знаю, что говорить по этой теме. Я очень переживаю. Мы на связи. Мы постоянно на связи ", – заметил Артем Пивоваров.
Что Артем Пивоваров говорил о маме раньше
- Мама Артема Пивоварова – медик, на время войны она принимает и лечит раненых. Об этом певец признался еще в первые дни войны, призывая "не спасать" украинцев.
- Впоследствии артист поделился, что ситуация во временно оккупированном городе немного лучше, чем была в Буче и других городах. Его мама приняла решение город не покидать. "Да, она работает. Это все, что я могу сказать, потому что очень за них переживаю. И я не могу с ними поддерживать нормально связь. Мы даже не можем совершить один единственный звонок. Не ехать была позиция мамы, мы на эту тему много общались".
- Артем Пивоваров ждет освобождения Волчанска, поскольку не может забрать родных. Он каждый день читает новости и надеется на скорейшую деоккупацию.