Пивоваров не может вывезти семью из оккупированного Волчанска на Харьковщине: "Жду освобождения"

Артем Пивоваров родился в Волчанске Харьковской области. Сейчас город оккупирован русскими войсками. Как выяснилось, артист не успел вывезти родных, и они все еще там.

Певец и сонграйтер Артем Пивоваров не скрывает, что ему болит за всю Украину, а за родную Харьковщину – особенно. Ведь там не просто места его детства, но и семья, не успевшая выехать до оккупации. Теперь же сделать это невозможно.

Читайте также В Донецкой области погиб участник второго сезона шоу "Эксы"

Пивоваров о родне на оккупированной Харьковщине

Я из-под Харькова, из маленького городка. Этот город сейчас оккупирован, поэтому каждый день читаю новости и жду освобождения моего родного города, ждем всей семьей, всеми близкими людьми. Надеюсь, что это будет скоро,

– высказался Артем Пивоваров.

Как звезда помогает армии

дальние родственникитоже живут в оккупации в Херсонской области. Каждый день они надеются, что начнется контрнаступление, и их освободят. В то время как родное село шоумена Заградовку россияне чуть не стерли с лица земли.

Однако сложа руки артист не сидит. Почти еженедельно он отправлял амуницию и авто для ВСУ, а ныне его цель – мобильный госпиталь, который стоит 250 тысяч долларов. У Пивоварова уже есть почти вся сумма.

На второй неделе войны мы ездили, давали концерты для военных. И сейчас постоянно на связи, потому что все поступающие списки – от них. Мы сами все закупаем, у нас большая команда. Мы не просто передаем средства, мы этим занимаемся,

– рассказал певец.

Поскольку он в тесном контакте с военными, знает, что на передовой практически каждый третий слушает его украиноязычные песни. Именно поэтому он выпускает их одна за другой. 8 июля состоялась премьера мощного трека "Ой на горі".

"Лирика – это хорошо, но мы хотим вдохновлять", – охарактеризовал Артем Пивоваров эту композицию.

Артем Пивоваров – Ой на горі: смотрите видео онлайн