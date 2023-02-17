Закройте рты, – Артем Пивоваров обратился к тем, кто говорит, что концерты не ко времени

13 и 14 февраля Артем Пивоваров с благотворительными концертами был во Львове. Во время выступления артист эмоционально обратился к тем людям, которые говорят, что концерты не ко времени.

Именно благодаря концертам Артем и его команда помогают ВСУ уже почти год еженедельно отправляют на фронт необходимые вещи, среди которых автомобили, амуниция, приборы военной техники. Пивоваров постоянно в связи с нашими военными и понимает, что они нуждаются в этой помощи, сообщает 24 Канал.

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Артем Пивоваров обратился к тем, кто говорит, что концерты не ко времени

"Вы как считаете, концерты не актуальны сейчас? Молчите, скорее всего вы так не считаете. И знаете что? Так не считаю не только я и моя команда, а об этом не думают также наши военные, которые ежедневно защищают нашу страну. И я хочу обратиться к людям, у которых другое мнение. Сможете ли вы сказать военному в лицо, что война сейчас не ко времени? Сможете ли вы сказать лично, что вы сейчас не можете помочь человеку, нуждающемуся в помощи?", – сказал артист со сцены.

Артем подчеркнул, что война продолжается и мы должны понимать, что победа не постучися к нам в дверь сама. Сейчас мы должны объединяться любым способом. Мы должны быть достойными детьми для нашей страны, защищать нашу страну, поддерживать военных, потому что мы их тыл. Каждый должен делать то, что умеет лучше: "Те люди, которые будут кричать, что концерты "не ко времени" не встречали войну так, как мы, я лично, моя семья, мои близкие, родные. Мы видели это, мы видели потери, мы почувствовали это на себе, мы не хотим, чтобы это продолжалось, мы будем делать каждый день то, что умеем делать лучше всего, помогать нашей стране каким-либо образом".

И мне плевать, что вы думаете об этом. Мне плевать, я говорю это вам, людям, которые увидят это видео. Закройте свои рты и помогайте стране! Или ждите победу, а мы будем делать то, что умеем делать лучше, каждый день приближая нашу победу,

– эмоционально высказался артист.

"Ибо мы знаем, что наступит этот день, когда расцветет наша страна, урожай на нашей земле, цветущий и плодородный урожай. Даже если нам будут завидовать, и пусть завидуют, потому что мы с вами будем только гордиться, гордиться нашими героями, нашими детьми, нашими семьями. И не надо брать пример с наших соседей, не надо сеять измену в нашей стране. Быть достойными детьми сегодня и сейчас. Мы имеем с вами общую цель – вместе идем к победе. Мы имеем с вами одно большое общее сердце. Желто-голубое сердце", – подытожил Пивоваров.

Отметим, сейчас Артем отправился в благотворительный тур по Европе. Артист выступит с концертами, чтобы собрать деньги на нужды наших военных. А потом вернется в Украину и продолжит встречаться с поклонниками здесь. График концертов узнайте на сайте.