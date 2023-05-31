Воевал, – Арсен Мирзоян ошеломил историей, когда ему приходилось брать в руки оружие на фронте

Певец Арсен Мирзоян еще с начала войны 2014 года организует концерты для военных на фронте. Иногда на этих выступлениях возникали непредсказуемые ситуации, когда артисту приходилось брать в руки оружие, чтобы сохранить свою жизнь.

Об этом Мирзоян рассказал во время нового интервью Славе Демину. Напомним, что певец первые 10 дней полномасштабной войны защищал Киев с оружием в руках, а в марте взялся за волонтерство.

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Мирзоян брал в руки оружие на фронте

По словам артиста, ему еще ни разу не вручали повестку, однако он сам ходил в военкомат.

Я пришел в военкомат сам в начале полномасштабного вторжения... Но вот оружие в руки брал часто, еще с 2014 года. Это были горячие точки, куда мы доезжали. Но скажу тебе, что раньше такой опасности не было, максимум были "Грады" или "Ураганы",

– сказал Арсен.

По его мнению, сейчас эта война совсем другая.

Мирзоян признался, что ему лично приходилось воевать, когда он ездил петь для военных в горячие точки (до полномасштабного вторжения – 24 Канал). "Ребята тебе одному доверяют, знают, на что ты способен и знают твое физическое состояние", – добавил он.

Арсен признается, что здесь дело не в желании, он был вынужден брать в руки оружие.

Ты приезжаешь на позицию и можешь спать в блиндаже. А в какой-то момент залетает спецназовец, бросает тогда автомат Калашникова и говорит: "У нас контакт, выходим" – и все. Здесь неважно – есть желание или нет. Конечно, я выглядел, как "махновец" (шутит), потому что был в майке и шортах, но выбора не было, потому что речь идет о собственной жизни,

– сказал певец.

Мирзоян признался, что, несмотря на такие случаи, ни разу не уничтожил оккупанта. Он пошутил, что стрелял "в кусты", ведь не имел боевого опыта.

О боях в Киеве в начале февраля 2022 года

В то же время, уже во время полномасштабного вторжения он брал оружие в руки только в феврале и марте 2022 года, когда защищал Киев.

25 февраля мы с Положинским примкнули к одному из подразделений, нам выдали оружие. Экстренные случаи были, тогда в рацию услышали, что "встречаем колонну", мы оставались в здании, и была команда "отвечать" сидеть до последнего,

– рассказал Мизроян.

По его мнению, он тогда не думал, что может погибнуть.

"Психологически ты просто не веришь, что все это происходит с тобой. У нас с Положинским было два автомата и три магазина на двоих и один тяжелый бронежилет, который мы оставили", – сказал Арсен.

К слову, певец Арсен Мирзоян остался в Украине во время войны, хотя жену с детьми вывез за границу. В начале марта он показывал свое оружие и заявлял, что готов встречать оккупантов.