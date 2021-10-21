Арсен Мирзоян рассказал о табу в отношениях с Тоней Матвиенко

За 10 лет отношений Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна не было громких ссор или конфликтов, у них образцовая семья. Все потому, что певец знает все табу в браке с дочерью народной артистки. Самое главное из них касается других женщин.

Участники "Голоса страны" обручились четыре года назад. Как для Тони Матвиенко, так и для Арсена Мирзояна это второй брак, поэтому они оба знают, какие ошибки приводят к разводу. Так, флирт с другими женщинами или мужчинами – табу для звезд.

К теме Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян рассказали о лучших свиданиях в своей жизни

По словам дочери Нины Матвиенко, у них с Арсеном не итальянская семья, ревность не подогревает их отношения. Поэтому артисту запрещено обниматься и общаться с девушками в присутствии Тони.

Нельзя обниматься с другими женщинами, мужчинами,

– с юмором заявил Арсен Мирзоян.

Он рассказал об еще одном табу в браке. Поскольку супруги живут в большом доме Нины Матвиенко, в их доме запрещено разговаривать на русском языке.