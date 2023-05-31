Арсен Мирзоян объяснил, почему его мама не хочет уехать из Запорожья: "У нее консервативные взгляды"

Украинский певец Арсен Мирзоян находится в Украине и занимается волонтерством. Однако часть его родной Запорожской области до сих пор оккупирована россиянами. Большинство знакомых артиста успели уехать, однако его мама до сих пор остается в Запорожье, которое постоянно под обстрелами.

Мирзоян отмечает, что мать игнорирует его просьбу о выезде. Напомним, что сам артист в первые дни полномасштабного вторжения защищал Киев с оружием в руках, а потом взялся за волонтерство.

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Почему мама Мирзояна остается в Запорожье

Арсен признался, что в прифронтовом городе оси остается его мама. Женщина отказывается уезжать, несмотря на постоянные обстрелы Запорожья.

Ей там удобно, там ее подруги. У нее консервативные взгляды, свой "мир", ничего не хочется нового. И я понимаю, что пока я не могу ее убедить. Но я ее предупредил, что если будет большая угроза, станет хуже, то я вывезу ее принудительно.

– признался Мирзоян.

Как часто Мирзоян ездит в Запорожье

По его словам, он время от времени навещает маму, в такие моменты и просит уехать.

"Я стараюсь чаще заезжать домой, даже если мы едем в военные вблизи Запорожья или Донецкой области. Я пока в шутку спрашиваю, не надумала ли мама", – признался Арсен.

Он добавил, что его мама живет в отдаленном районе Запорожья, поэтому там достаточно безопасно. Мирзоян отметил, что в Запорожье стало менее человечно и довольно депрессивно, многие уехали. В то же время, по его словам, в городе было много предателей, но они уже уехали в Россию.

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К слову, певец Арсен Мирзоян остался в Украине во время войны, хотя жену с детьми вывез за границу. В начале марта он показывал свое оружие и заявлял, что готов встречать окупантов.