Никто ничего не делал, а сейчас все стали украиноязычными – Мирзоян о лицемерии в шоубизнесе

Украинский исполнитель Арсен Мирзоян возмущается тем, как отечественные артисты последние 8 лет создавали русскую попсу, а сейчас стали резко украиноязычными. Он говорит, что это нужно было делать еще с 2008 года, а не когда "пришла беда в дом".

Ранее Мирзоян спрашивал у сети, где украинские артисты были все 8 лет. Сейчас он объяснил свои слова. Говорит, что многие его коллеги и он сам обращались к русскоязычным звездам, почему они поют на русском. На что те говорили, что стыдятся или что украинская музыка – некачественная.

Читайте полностью Это не музыка, это г*вно, – интервью с Мирзояном о русскоязычных звездах и где "все были 8 лет"

А вы что качественное? Я у всех артистов не видел ни одного качественного продукта, ни одного! Это я о русскоязычной попсе 2000-х. Эти артисты находились в топах, занимали первые звенья. Где ваша хорошая музыка? Я знаю, где вы записываетесь, и как вы это делаете. Это не музыка, это г*вно, бл*ть! Вы называете это саундпродюсированием – эта ваша компьютерная музыка, пластмассовая музыка,

– резко комментирует Мирзоян.

Единственное, что он хочет отметить, в прошлые годы качественной украинской музыкой был только рок: "Тогда была философия о качественном украинском продукте или некачественном. Так создайте его, если вы такие качественные!"

Еще Мирзояна возмущает, что все резко стали патриотами после 24 февраля. Что интересно, он говорит, что много лет назад даже артисты из России говорили украинским исполнителям петь на украинском, но те не хотели.

"Никто ничего не делал, а сейчас, когда пришла беда в дом, то все стали украиноязычными. Друзья, мы вас в 2008 году об этом просили. В 2008 году вам в уши дули. В 2008 году приезжали артисты из россии и говорили: "Ребята, будет война, будут ракеты летать". А в 2014 году, когда уже все началось, тоже ничего не изменилось. Ни Минкульт, нифига никто не делал. Никакой программы, никакой. Потому что там уже после драки кулаками махать", – добавил Мирзоян.

Интервью с Арсеном Мирзояном в видеоформате