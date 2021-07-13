Ариана Гранде проводит медовый месяц в Амстердаме: фото и видео

В мае 28-летняя певица Ариана Гранде вышла замуж за агента по элитной недвижимости Далтона Гомеса. Только сейчас новоиспеченные супруги отправились в медовый месяц. Они полетели в Амстердам.

В этом году многие американские звезды выбрали отдых в Европе. Вслед за Ким Кардашян, Кейт Мосс, Кэти Перри и Орландо Блумом это сделала обладательница Грэмми Ариана Гранде. С мужем Далтоном Гомесом она путешествует по Нидерландам.

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В личном профиле с 250 миллионной аудиторией певица показала серию фото и видео с романтического медового месяца. Похоже, у Арианы Гранде и Далтона Гомеса насыщенная экскурсионная программа. Они успели совершить речную прогулку по каналам, увидеть ветряные мельницы и другие туристические объекты Амстердама.

Среди случайных фото из поездки есть кадр, на котором супруги изображены вместе. В черных защитных масках их сфотографировали в паре огромных деревянных башмаков – сабо.

Новое сообщение знаменитость подписала лаконично. Ариана Гранде оставила смайлики маленькой улитки и аппетитных вафель. Похоже, она намекнула на знаменитый нидерландский десерт – стропвафли.

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