Ариана Гранде проводит медовый месяц в Амстердаме: фото и видео
Источник:инстаграм Арианы Гранде
В мае 28-летняя певица Ариана Гранде вышла замуж за агента по элитной недвижимости Далтона Гомеса. Только сейчас новоиспеченные супруги отправились в медовый месяц. Они полетели в Амстердам.
В этом году многие американские звезды выбрали отдых в Европе. Вслед за Ким Кардашян, Кейт Мосс, Кэти Перри и Орландо Блумом это сделала обладательница Грэмми Ариана Гранде. С мужем Далтоном Гомесом она путешествует по Нидерландам.
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В личном профиле с 250 миллионной аудиторией певица показала серию фото и видео с романтического медового месяца. Похоже, у Арианы Гранде и Далтона Гомеса насыщенная экскурсионная программа. Они успели совершить речную прогулку по каналам, увидеть ветряные мельницы и другие туристические объекты Амстердама.
Среди случайных фото из поездки есть кадр, на котором супруги изображены вместе. В черных защитных масках их сфотографировали в паре огромных деревянных башмаков – сабо.
Новое сообщение знаменитость подписала лаконично. Ариана Гранде оставила смайлики маленькой улитки и аппетитных вафель. Похоже, она намекнула на знаменитый нидерландский десерт – стропвафли.
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Как звезды отдохнули в Европе
- В начале июля светская львица Ким Кардашян вместе с супермоделью Кейт Мосс и ее дочкой Лилой отдыхала в Италии. Звезда показала три впечатляющих платья и успела нарваться на критику за дерзкие наряды. Хотя сама Ким уверяет, что придерживалась дресс-кода.
- Новоиспеченные родители Кэти Перри и Орландо Блум сначала тоже поехали в Италию. С дочкой Дейзи и сыном актера от первого брака они успели осмотреть достопримечательности Венеции и поплавать на гондолах. Впоследствии звездную семью заметили в Греции и на отдыхе в Турции.