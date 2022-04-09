Архивные фото и элегия: королевская семья чтит память принца Филиппа в годовщину смерти

Ровно год назад, 9 апреля, скончался герцог Эдинбургский. Сегодня вся королевская семья вспоминает принца Филиппа и чтит его память.

9 апреля 2021 года умер принц Филипп – муж королевы Елизаветы II. Прошел ровно год со смерти герцога, так что сегодня каждый член королевской семьи чтит память мужа, отца и дедушки.

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Королевская семья чтит память принца Филиппа

На официальной странице в инстаграме распространили элегию поэта Саймона Армитаджа. Поэт написал стихотворение еще год назад, после смерти принца Филиппа. Его прочли впервые на похоронах герцога Эдинбургского.

От имени Елизаветы II опубликовали видео, в котором звучит элегия. В то время как сам ролик заполнен кадрами из жизни мужа королевы.

Памяти Его Королевского Высочества герцога Эдинбургского в первую годовщину его смерти,

– написали под видео.

The Patriarchs – An Elegy – Саймон Армитадж:

Принц Чарльз и Камилла

На странице принца Уэльского и герцогини Камиллы также распространили упоминание герцога Эдинбургского. Они поделились архивными фото с принцем Филиппом.



Принц Филипп / Фото с инстаграма королевской семьи





Принц Филипп с детьми и Елизаветой II / Фото с инстаграма королевской семьи



Принц Филипп с принцем Чарльзом, Камиллой и Елизаветой II / Фото с инстаграма королевской семьи