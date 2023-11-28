Пришли к согласию, – Антон Велбой и Papa music объявили, что разрешили конфликт
Источник:Антон Велбой
В апреле Антон Велбой заявил о завершении сотрудничества с продюсерским центром Papa Music. После этого в сети еще несколько месяцев между певцом и лейблом продолжались скандалы. Впрочем, на днях они опубликовали общий пост, где отметили, что решили все вопросы.
Они подчеркнули, что пришли к согласию по всем вопросам. И вскоре объявят то ли это перемирие, то ли официальное прекращение сотрудничества.
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Антон Велбой и Papa music разрешили конфликт
Они заявили, что пришли к согласию в вопросах завершения сотрудничества. В то же время добавили, что всеми подробностями поделятся уже совсем скоро.
С радостью сообщаем, что лейбл Papa Music и Велбой пришли к согласию и решили все вопросы. Перемирие или официальное прекращение сотрудничества? Решение вскоре появится на официальных страницах лейбла,
– отметили в продюсерском центре.
Скандал между Papa Music и Велбоем
- В декабре певец присоединился к продюсерскому центру Papa Music. Однако уже в апреле он неожиданно заявил, что прекращает сотрудничество.
- Впоследствии один из основателей лейбла Евгений Триплов объяснил, что весь творческий контент, созданный в ходе сотрудничества, по праву принадлежит продюсерскому центру.
- Так, в результате решения артиста досрочно расторгнуть контракт Wellboy теперь обязан выплатить внушительную сумму в 2 миллиона долларов к 2028 году. Невыполнение этого финансового обязательства приведет к плохим последствиям, включая запрет на использования исполнителем сценического имени и неспособности выполнять свои треки.
- В то же время Антон, несмотря на запрет, продолжает исполнять свой репертуар из старых песен. В ответ на такое игнорирование юридические представители лейбла тщательно собрали подтверждающие эти случаи доказательства и говорили, что готов начать судебный процесс.