Пришли к согласию, – Антон Велбой и Papa music объявили, что разрешили конфликт

В апреле Антон Велбой заявил о завершении сотрудничества с продюсерским центром Papa Music. После этого в сети еще несколько месяцев между певцом и лейблом продолжались скандалы. Впрочем, на днях они опубликовали общий пост, где отметили, что решили все вопросы.

Они подчеркнули, что пришли к согласию по всем вопросам. И вскоре объявят то ли это перемирие, то ли официальное прекращение сотрудничества.

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Они заявили, что пришли к согласию в вопросах завершения сотрудничества. В то же время добавили, что всеми подробностями поделятся уже совсем скоро.

С радостью сообщаем, что лейбл Papa Music и Велбой пришли к согласию и решили все вопросы. Перемирие или официальное прекращение сотрудничества? Решение вскоре появится на официальных страницах лейбла,

– отметили в продюсерском центре.

Скандал между Papa Music и Велбоем