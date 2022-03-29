Антивоенную картину Бенкси продали: какую сумму удалось выручить для "Охматдета"

Несколько недель назад в Лондоне прошел тихий аукцион, на продажу которого была выставлена картина легендарного художника Бенкси – CND Soldiers. Сейчас стало известно, что она была продана за 81 тысячу фунтов стерлингов (106 тысяч долларов).

Картину за более сто тысяч долларов продал анонимный донор. Именно он выставил на аукцион произведение художника Бенкси в 2005 году, где первоначальная ставка лота составила 20 тысяч фунтов. Тихий аукцион длился неделю и завершился 27 марта.

К слову В Лондоне продают легендарную картину Бенкси: все деньги пойдут в киевский "Охматдет"

Картина была продана через интернет-аукцион на сайте MyArtBroker.com. Представитель аукциона Шарлотта Стюарт рассказала, что все собранные деньги передадут детской больнице "Охматдет" в Киеве. По ее словам, собранные деньги "создадут огромное изменение в жизни персонала, детей и их семей в ближайшие недели", а также добавила, что ставки на картину Бэнкси быстро выросли после "шквала интереса".

В своем инстаграмме представители "Охматдета" выразили искреннюю благодарность благотворителям, приобщившимся к сохранению жизни и здоровья украинцев во время войны.

Антивоенная картина Бенкси



Картина Бенкси CND Soldiers / Фото с официального сайта Бенкси

На картине изображены два солдата, один из которых держит в руках автомат, а другой – кисточку, которой рисует красный знак мира, когда-то символизировавший кампанию за ядерное разоружение 1957 года. Сейчас это международный символ мира.