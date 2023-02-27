"Антитела" мощно спели "Фортеця Бахмут" в Лондоне и поблагодарили британцев: видео

Украинская группа "Антитела" отправилась в европейское турне. Накануне Тарас Тополя с музыкантами выступил в Великобритании, где они исполнили новый хит "Фортеця Бахмут". В сети показали видео с их зажигательного концерта в Лондоне.

Фаны признаются, что концерт прошел в очень теплой атмосфере. В то же время в соцсетях группа выразила большую благодарность британцам за помощь в Украине.

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Артисты показали фотографии со сцены в Лондоне. Там можно увидеть, как много в зале украинских флагов. Интересно, что к "Антителам" также присоединились исполнители Боно и The Edge.

Поклонники опубликовали в сети множество видео с концерта группы. Отметим, что "Антитела" спели многие свои популярные треки, среди них и "Фортеця Бахмут". На видео можно увидеть, насколько присутствующие увлечены этой песней.

Фанаты потрясены от выступления. Они пишут, что это был фантастический концерт, а "Антитела" – удивительные. Украинцы, посетившие концерт в Великобритании, выразили благодарность группе за непревзойденные эмоции.

Недавно "Антитела" выпустили акустическую версию песни "Фортеця Бахмут". Это трек о городе, который стал символом несокрушимости и мужества украинского народа. Каждый день там продолжаются тяжелые бои, украинские защитники постоянно отбивают атаки противника.

К слову, на днях в Польше прошел масштабный концерт в поддержку Украины Stay Together. На сцене объединились украинские и польские певцы и артисты. Концерт прошел на G2 Арене.

Там выступили украинские звезды: Джамала, Надя Дорофеева, Настя Каменских и другие, а также польские знаменитости: Kuba Badach, Grzegorz Hyży, Kasia Kowalska, Ray Wilson, Edyta Gorniak, Ira, Mala Armia Janosik, Kayah. Чем поразили певцы – читайте в статье.