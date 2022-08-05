С надеждой быть услышанными: "Антитела" специально для BBC презентовали англоязычную версию песни Hello

Группа "Антитела" служит в терробороне, но и не перестает бороться с оккупантами на культурном фронте. Специально для BBC группа выпустила англоязычную версию песни Hello и видеоклип. Артисты стремятся, чтобы их услышал весь мир.

За время полномасштабной войны артисты дали сотни интервью иностранным СМИ, выпустили общий трек с Эдом Шираном. Они пытаются донести миру правду о войне в Украине. Теперь на английском языке выпустили песню Hello, которая станет саундтреком к документальному фильму международной службы BBC об "Антителе" и войне в Украине "Frontman – Frontline".

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Фильм выйдет сначала на специальной платформе BBC iPlayer, а затем на каналах BBC News. Он намерен рассказать жителям Соединенного Королевства и мира о творчестве, жизни группы "Антитела" до и во время войны, а также о военной службе на передовой.

Мы создали английскую версию песни Hello почти одновременно с украинским. Но новая реальность заставила переосмыслить эту песню, поэтому во время войны в Украине у нее появилась новая лирика. Слова создавались на передовой,

– поделились музыканты.

Премьера песни Hello на украинском языке состоялась в 2019 году.

Сейчас трек Hello приобрел другие смыслы. Этой песней группа кричит о справедливом мире для Украины, а также об ужасных последствиях, которые может повлечь эта война, если мир не остановит россию.

Мы написали эту песню как обращение к человечеству. Мы обращаемся к каждому гражданину свободного демократического мира и уверены, что нас услышат,

– сказал лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.

"Антитела" – Hello (английская версия): смотрите видео онлайн

В клипе использовали кадры 2019 года, где в главной роли выступил солист группы Detach – Алексей Веренчик. Сейчас "Антитела" служат в составе 130 батальона Территориальной обороны города Киева ВСУ и находятся на территории Харьковской области. Там сняли новые синхроны для клипа.

Символическая и обложка к песне: Тарас Тополя лежит на гильзах, напоминающих траву. Это еще одно напоминание о войне и испытаниях, через которые сейчас приходится проходить всем украинцам. Даже музыканты сменили свои инструменты на оружие, чтобы выгонять оккупантов из Украины.



Обложка к песне Hello / Фото прессслужбы

Напомним, впервые "Антитела" спели Hello по-английски в эфире телемарафона Save Ukraine - #StopWar. Тогда группа спела на вокзале в Киеве.

Выступление "Антител" на телемарафоне Save Ukraine – #StopWar: смотрите видео онлайн