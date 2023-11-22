"Антитела" резко отказали военному в публикации видео: причина скандала и объяснение группы

Украинский военный Виталий Верес решил задокументировать тяжелое и важное сражение под Бахмутом, где получил тяжелое ранение, которое привело к потере зрения. Для музыкального сопровождения видео он избрал трек "Фортеця Бахмут". Так, он написал соучредителю группы "Антитела" Сергею Вусику, где отметил, что хочет использовать песню и обратился с предложением отметить его в профиле коллектива.

На это музыкант резко ответил военному. Так, воин решил публично осветить ситуацию в сети. Теперь исполнители отреагировали на обращение Виталия, передает 24 Канал.

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Скандал с группой "Антитела"

Виталий Верес рассказал, что битва под Бахмутом – это важный и переломный момент его жизни. Он решил создать видео, в котором расскажет историю от момента ранения до дальнейшего пути. Для музыкального сопровождения рассказа воин выбрал композиции "Фортеця Бахмут" группы "Антитела", которая, по его мнению, идеально соответствует эмоциональной глубине истории.

Друзья, хочу поделиться с вами ситуацией, которая меня очень поразила. Мы вдохновились создать видео о самой главной битве моей жизни – битве под Бахмутом. О том, как я получил ранение и о моей дальнейшей истории и пути. В поисках музыки мы остановились на композиции группы "Антитела" "Фортеця Бахмут", которая, по моему личному мнению, идеально подходила под эту историю,

– отметил воин.

Так, Верес написал соучредителю группы Сергею Вусику. Впрочем, ответ музыканта шокировал и возмутил военного.

"По какой радости мы должны это делать и давать разрешение вам выставлять наши песни?", – написал Вусик.

В свою очередь Виталий призвал Сергея пересмотреть его профиль, чтобы артист понял, кто он такой. И написал: "Я тот, за чьей спиной был Бахмут, 3 БрОП. Спасибо, за то, что вы патриоты".

Вусик ответил: "Нас таких тысячи, и мы сами не исключение. Как это касается песни, и чтобы мы вас еще отмечали?".

В конце концов Виталий написал: "Действительно ли есть смысл в вашей песне? И, действительно ли вы поддерживаете военных, или это только пустые разговоры?".

На это участник группы отреагировал: "Такой же ответ. Вы изучайте информацию о том, где, с кем и сколько воевали музыканты "Антител", и я, в том числе. Все в открытом доступе".

Других деталей переписки Виталий не публиковал.

Ответ "Антител"

После публикации ролика Виталия Сергей Вусик записал видео-извинения. Он признал свою вину и подчеркнул, что не хотел обидеть или унизить военного. Артист также отметил, что трек "Фортеця Бахмут" с первого дня публикации находится в свободном доступе для использования без каких-либо запретов. Поэтому, по словам Сергея, его удивила просьба Виталия, который хотел, чтобы его отметили на странице группы.

Да, я не разобрался и не углубился в то, с кем разговариваю и в силу тяжелых графиков и нашествия в комментариях под видео или в личных сообщениях, кучи ботов и других разных личностей. Ответил довольно резко,

– подчеркнул Сергей.

Музыкант попросил прощения у Виталия Вереса.

"Я прошу прощения за свою реакцию. Военного, который еще и получил ранение на войне я бы не мог и подумать оскорблять умышленно. Потому что соавтором песни, написанной из собственного пережитого на войне, на которой я был с первого дня добровольцем, рядом с такими же военными, теряя друзей", – сказал Вусик.

В конце концов, Сергей добавил, что у "Антител" всегда была принципиальная гражданскую позиция, и с 2014 года до сегодня группа помогает ВСУ.