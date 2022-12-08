"Антитела" презентовали обновленный "Щедрик": с кем и для кого записали Carol for the Charity

Группа "Антитела" представила Carol for the Charity

Коллектив рассказал, что создавал Carol for the Charity вместе с легендарным хором имени Веревки, а также с детьми, которые, несмотря на атаки врагов, тревоги и блекауты, до сих пор остаются в Украине, продолжают петь.

Carol for the Charity – обновленная версия всемирно известного "Щедрика". Saatchi & Saatchi Ukraine адаптировали текст колядки к современным реалиям, чтобы помочь украинским детям услышать в это нелегкое время.

Слушайте, шамайте песню и донатьте ради победы и приближения не военного, а мирного Рождества в Украине и звонкого детского смеха на праздники. Помогите украинским детям, пострадавшим от войны, сделав донат в Фонд Елены Зеленской,

– призывали исполнители.

Группа "Антитела", ансамбль Веревки и детский хоровой ансамбль "Зернышко" – Carol for the Charity: слушайте песню онлайн

Напомним, украинский "Щедрик" 4 декабря прозвучал в стенах легендарного Карнеги-холла. Там 100 лет назад американцы впервые услышали произведение Николая Леонтовича, которое теперь является символом Рождества едва ли не для всего мира.