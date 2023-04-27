"Антитела" анонсировали концерт в украинской Ялте: когда состоится их шоу в Крыму
Источник:"Антитела"
Группа "Антитела" так уверена в победе Украины и освобождении Крыма, что уже анонсировала концерт в Ялте. По замыслу музыкантов он должен состояться 23 августа 2024 года, а билеты на стадионное шоу уже доступны.
Тарас Тополя и ребята из группы "Антитела" говорят, что с первого дня российского вторжения взяли в руки оружие и находились на передовой, потому что ни секунды не сомневались в победе Украины. Сейчас артисты уверены, что к августу 2024 года ВСУ вернут контроль над Крымом, и они приедут в Ялту с концертом праздновать украинскую победу.
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"Антитела" анонсировали концерт в украинской Ялте
"Антитела". Ялта. Лето 2024. Да, вам не показалось. "Антитела" объявляют концерт в Крыму. В украинском Крыму. Мы открываем предпродажу на первое большое стадионное шоу в Ялте. 23 августа 2024 года, стадион "Авангард",
– говорится в публикации.
"Антитела уверены, что летом 2024 года мы все сможем собраться в освобожденной от российских окупантов украинской Ялте и украсить желто-голубизной, современной украинской музыкой все южное побережье Крыма", – добавили музыканты.
Кстати, билеты на стадионное шоу на "Авангарде" стоят 900 гривен. Пока они доступны только в фан-зону, в то время как трибуны забронированы. Детям до 8 лет вход бесплатный.
Афиша концерта "Антител" в Ялте / Фото из фейсбука музыкантов
В комментариях отреагировали бурно:
- "Дай Боже, чтобы так и было! Крым – это Украина. Мы вместе споем украинские песни";
- "Спасибо за позитив! Спасибо за патриотизм! Спасибо за любовь к своей Родине! Спасибо вам, ребята, за то, что вы есть! Пусть бережет вас Бог. Удачи в вашей музыкальной карьере";
- "У меня мурашки по коже. Спасибо за патриотизм! Ждем с нетерпением! Крым – это Украина. Вместе к победе";
- "Пусть сбываются наши украинские мечты. Боже, храни каждого нашего защитника. Пусть сгинет российская нечисть с нашей земли";
- "Ваши слова и к Богу, верю, так и будет";
- "Какая отличная визуализация! Браво, ребята".
Кстати, "Антитела" как раз завершили первый тур по Европе. Они посетили 6 стран – Великобританию, Чехию, Германию, Польшу, Израиль и Францию, а все собранные и заработанные средства направили в свой благотворительный фонд, где идет активный сбор на антидроновые ружья.