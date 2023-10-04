Исчез свет и выключилась аппаратура: как на концерте Анны Тринчер произошла курьезная ситуация

На днях украинская певица Анна Тринчер выступила в Одессе. Впрочем, прямо в разгар концерта произошла непредсказуемая ситуация.

В зале выключился свет, звук и аппаратура. К счастью, певица не растерялась и продолжила выступление, а зал ее поддержал громкими аплодисментами.

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Непредсказуемый инцидент на концерте в Одессе

За неожиданным поворотом событий во время концерта Анны Тринчер в Одессе внезапно пропал свет. Поэтому все оборудование и музыка также отключились. Даже микрофон не работал из-за технических проблем. Однако звезда не дала этой неудачи испугать себя, и она продолжила шоу. Публика поддержала исполнительницу, все громко аплодировали и кричали.



Анна Тринчер выступила в Одессе, где произошел курьезный случай / Скриншот с видео

Казусы на концертах Анны Тринчер: коротко

На днях на репетиции перед выступлением певице стало плохо. Ей вызвали скорую помощь, где Тринчер прокапали. После больницы Анна уехала домой, однако там ей тоже стало плохо и снова пришлось вызывать врачей. Поэтому артистка не смогла выйти на сцену к зрителям. Позже перед концертом во Львове была похожая ситуация, однако Анна все же спела перед поклонниками.

Недавно Тринчер выступала на свадьбе. Там для нее обустроили импровизированную сцену. Во время выступления певица решила спуститься и спеть гостям в зале. Однако она споткнулась и упала со ступенек.