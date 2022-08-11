Анна Тринчер показала татуировку в интимных местах: почему ее раскритиковали поклонники

11 августа 2022 , 13:42

Источник:

инстаграмм Анны Тринчер

Певица Анна Тринчер набила три новых татуировки, однако вместо комплиментов нарвалась на критику. Что о тату сказали ее поклонники – узнайте дальше.

Для новых тату артистка выбрала достаточно пикантные места на теле. Анна также сделала минималистическую парную татуировку в виде сердца, однако почему-то на фото обозначила не жениха Александра Волошина, а друга Олега Машуковского.

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Новые тату Анны Тринчер

Теперь на теле знаменитости есть 9 татуировок. Во время крайнего визита к мастеру артистка набила 3 новых татуировки – между грудью, на бедре и на внутренней стороне руки.

Уже 9 татуировок. Кажется, это уже зависимость,
– написала Тринчер под фото.

Новые татуировки Анны Тринчер / Фото с инстаграмма певицы

Хотя изображения были лаконичны, однако места их расположения понравилось не всем поклонникам Анны. Мнения по поводу новых тату разделились.

  • "Вроде бы дети разрисовали, пока спала. Я считаю, если делать подобные мелкие тату, то не больше 1 – 2 и это должно быть что-то особенное, а не просто сердечки и звездочки без смысла".
  • "Вау! И я таки захотела!"
  • "Все прекрасны!"
  • "Ты просто невероятно хороша! Замечательные тату!"
  • "Ого, а не много татуировок?"
  • "Первая почему-то издалека ассоциируется со средним пальцем или тортом со свечой".

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Автор: Христина Кобак