Анна Тринчер поразила видео на песню "Зай", в котором сняла Зиброва, Денисенко и свою бабушку

21-летняя Анна Тринчер представила чувственную песню "Зай", клип на которую сняла еще летом. В нем появились ее муж-блогер Александр Волошин, актриса Наталка Денисенко и певец Павел Зибров.

Анна Тринчер пригласила в свой клип "Зай" звездный бомонд и даже бабушку Елену Александровну, чтобы передать состояние украинских женщин, которые, спасаясь от войны, уехали за границу, но живут в страхе за родных, в тоске по дому. За 7 часов видео уже набрало 71 тысячу просмотров, а любимый певицы советует посмотреть его до миллиона.

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Анна Тринчер выпустила трек "Зай"

"Зай" – это история каждого из нас, кто скучает по своему: по воспоминаниям любимого села и города, по прикосновению близкого человека, по вкусам с детства, запаху родного дома и простым, но таким жизненно важным вещам", – прокомментировала Анна Тринчер.

Ее клип получился по-настоящему звездным, ведь в нем сыграли Наталка Денисенко и Павел Зибров. Даже несмотря на это, Тринчер "прилетело" за сырую кукурузу, которую она ела с Волошиным среди поля, и слишком красочную картинку, которая выбивается из стилистики песни.

Сырая молочная кукуруза очень вкусная. И клип необязательно должен соответствовать настроению песни,

– ответила артистка хейтерам в инстаграме.

Анна Тринчер – Зай: смотрите видео онлайн

Как звезды комментируют премьеру Анны Тринчер "Зай"