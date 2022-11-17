Анна Тринчер поразила видео на песню "Зай", в котором сняла Зиброва, Денисенко и свою бабушку
Источник:Анна Тринчер
21-летняя Анна Тринчер представила чувственную песню "Зай", клип на которую сняла еще летом. В нем появились ее муж-блогер Александр Волошин, актриса Наталка Денисенко и певец Павел Зибров.
Анна Тринчер пригласила в свой клип "Зай" звездный бомонд и даже бабушку Елену Александровну, чтобы передать состояние украинских женщин, которые, спасаясь от войны, уехали за границу, но живут в страхе за родных, в тоске по дому. За 7 часов видео уже набрало 71 тысячу просмотров, а любимый певицы советует посмотреть его до миллиона.
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Анна Тринчер выпустила трек "Зай"
"Зай" – это история каждого из нас, кто скучает по своему: по воспоминаниям любимого села и города, по прикосновению близкого человека, по вкусам с детства, запаху родного дома и простым, но таким жизненно важным вещам", – прокомментировала Анна Тринчер.
Ее клип получился по-настоящему звездным, ведь в нем сыграли Наталка Денисенко и Павел Зибров. Даже несмотря на это, Тринчер "прилетело" за сырую кукурузу, которую она ела с Волошиным среди поля, и слишком красочную картинку, которая выбивается из стилистики песни.
Сырая молочная кукуруза очень вкусная. И клип необязательно должен соответствовать настроению песни,
– ответила артистка хейтерам в инстаграме.
Анна Тринчер – Зай: смотрите видео онлайн
Как звезды комментируют премьеру Анны Тринчер "Зай"
- Наталка Денисенко: "Когда я впервые услышала песню, я просто рыдала, настолько она затрагивает все струны души. Потому что я знаю, как это больно – хотеть домой и не иметь возможности вернуться! Клип получился очень душевный и даже веселый, потому что именно с таким настроением мы его снимали! Спасибо всем за возможность быть частицей такой замечательной работы";
- Павел Зибров: "Спасибо Ане за такую интересную эпизодическую роль. Мне кажется, все вышло на все 100 процентов. Чувственная песня и настоящий эмоциональный, ностальгический по родным краям клип";
- Александр Волошин: "Почему мне всюду достаются роли гопника? В фильме "Любовь и блогеры" был гопником. В клипе Анны Тринчер "Зай" я тоже гопник".