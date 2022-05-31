Анна Тринчер рассказала, как плакала по дороге из Киева на запад Украины: "Ужасная дорога в панике"

Украинская исполнительница и блоггер Анна Тринчер в первые дни войны покинула Киев. Она вспомнила, как перебиралась на запад страны.

Украинская певица и блоггер Анна Тринчер в интервью 24 каналу вспомнила первые дни войны. Она рассказала, как убегала из Киева.

Читайте полное интервью Выезд из Киева во взрывы, переход на украинскую и музыку во время войны: интервью с Анной Тринчер

Анна Тринчер о бегстве из Киева

Артистка решила покинуть столицу не просто в первый день, а в первые минуты. Уже тогда они начали паковать чемоданы.

"Решение ехать из Киева мы приняли в первые минуты, когда поняли, что это война, это не шутки, и что Россия действительно напала на Украину. Уже тогда начали собирать наши чемоданы, вещи. Все это делалось в максимальном ступоре – не понимали, что брать с собой, куда ехать, что нам нужно будет там, куда мы приедем. Поэтому я брала все самое дорогое. Даже нижнее белье забыла", – призналась Анна.

В "тревожный чемодан" взяли все документы, деньги, которые были наличными, еще немного сняли с банкомата. Собрались с друзьями и сразу поехали на запад Украины – в Бережаны, где нас приютили родители нашего близкого друга,

– добавила она.

Анна Тринчер рассказала, что дорога к западу Украины была очень длинной и напряженной: "Ехали мы 15 часов, это была ужасная дорога в полной панике, в стрессе. Постоянные пробки, на одном месте мы стояли часа 2 – 3 минимум. Я звонила бабушке, пыталась унести ее с собой".

Исполнительница призналась, что была разнервничалась и потому много плакала, а вместе с ней и ее любимый Александр.

Я плакала, даже мой муж плакал, потому что он тоже пытался доказать своей маме, что сейчас нужно собрать чемоданы и поехать на запад Украины. У него это получилось, у меня – нет, но состояние было одинаковое. Все мы очень тревожились, паниковали, плакали,

– поделилась Тринчер.

Интервью с Анной Тринчер: смотрите в видеоформате