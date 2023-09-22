Нет отношений, которые были раньше, – Анна Тринчер откровенно рассказала о кризисе в браке

Певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин переживают не лучшие времена в браке. Артистка рассказала, почему у супругов возник кризис.

Анна Тринчер и Александр Волошин 24 сентября отпразднуют годовщину свадьбы. Правда, сейчас пара работает над улучшением своих отношений, ведь брак переживает кризис. Певица говорит об этом открыто, потому что не хочет демонстрировать неискреннюю идеальную картинку.

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Анна Тринчер о кризисе в браке

Исполнительница считает, что сейчас у пары происходит переход от влюбленности в глубокую любовь. Но они над этим работают, посещая специалиста. В частности, супруги пытались жить отдельно, но это лишь усугубило ситуацию.

Многие говорят, что это нормальный период. Первые два с половиной – три года всегда наступает кризис: когда пропадает влюбленность и начинается период очень взрослой, сознательной и глубокой любви. И в момент, когда не играют гормоны, кажется, что что-то не так, как раньше,

– поделилась певица.

Анна Тринчер добавила, что она держится благодаря медитациям, чайным церемониям. К тому же Александр – заботливый муж.

"Мы абсолютно классно общаемся. Возможно, пока у нас нет глубинных отношений, когда мы постоянно о чем-то разговариваем, развиваемся вместе, проводим совместно время. Таких отношений, которые были раньше, у нас пока нет. Главные мои цели сейчас — самореализоваться, успешно пройти терапию и наладить личную жизнь с любимым", – добавила звезда.



Анна Тринчер с мужчиной / Фото из инстаграма звезды

Одна из причин проблем в браке