Анна Тринчер призналась, кто во время войны заменил ей маму

Певица Анна Тринчер уехала из Киева, однако остается в Украине. Сейчас артистка находится в разлуке с семьей, поэтому мама жениха Александра Волошина заменила ей самых родных.

Со слезами на глазах исполнительница рассказала, что ей очень не хватает мамы. Из-за войны им пришлось на время развестись и теперь Тринчер сожалеет, что редко говорила самой родной слова любви.

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Анна Тринчер о жизни во время войны

Певица сейчас находится вместе с друзьями и любимым на западе Украины. Анна очень скучает по самым родным и мечтает, чтобы встреча с ними состоялась как можно скорее. Бабушка и дедушка остались в Киеве,

"Нынешнее время испытывает нас. Мы были на определенном уровне в жизни, а сейчас все опустились. Это для того, чтобы посмотрели на себя со стороны. Понимаю, что имея возможность быть с мамой очень часто не делала этого, а сейчас она очень далеко от меня и я не знаю, когда снова смогу обнять ее. Ссорю себя за то, что когда имела возможность, не использовала ее. Мне очень тяжело переживать это все без нее", – рассказала Тринчер.

Также исполнительница добавила, что родных ей заменила мама жениха Александра Волошина.

Мама Саши – очень простой и легкий человек, с которым легко найти связь. Она очень умна, всегда относится с пониманием. Она заменила мне материнские объятия и поцелуи,

– рассказала Анна.

Интервью Анны Тринчер: смотрите видео онлайн