Анна Тринчер призналась, кто во время войны заменил ей маму
Источник:ТОР
Певица Анна Тринчер уехала из Киева, однако остается в Украине. Сейчас артистка находится в разлуке с семьей, поэтому мама жениха Александра Волошина заменила ей самых родных.
Со слезами на глазах исполнительница рассказала, что ей очень не хватает мамы. Из-за войны им пришлось на время развестись и теперь Тринчер сожалеет, что редко говорила самой родной слова любви.
Смотрите также Уничтожили место нашей любви, – Анна Тринчер о ракетном ударе по ТЦ, где ей сделали предложение
Анна Тринчер о жизни во время войны
Певица сейчас находится вместе с друзьями и любимым на западе Украины. Анна очень скучает по самым родным и мечтает, чтобы встреча с ними состоялась как можно скорее. Бабушка и дедушка остались в Киеве,
"Нынешнее время испытывает нас. Мы были на определенном уровне в жизни, а сейчас все опустились. Это для того, чтобы посмотрели на себя со стороны. Понимаю, что имея возможность быть с мамой очень часто не делала этого, а сейчас она очень далеко от меня и я не знаю, когда снова смогу обнять ее. Ссорю себя за то, что когда имела возможность, не использовала ее. Мне очень тяжело переживать это все без нее", – рассказала Тринчер.
Также исполнительница добавила, что родных ей заменила мама жениха Александра Волошина.
Мама Саши – очень простой и легкий человек, с которым легко найти связь. Она очень умна, всегда относится с пониманием. Она заменила мне материнские объятия и поцелуи,
– рассказала Анна.
Интервью Анны Тринчер: смотрите видео онлайн