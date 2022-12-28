Зачем так опошлили: сеть комментирует откровенный клип Тринчер и Позитив "Який ти козак" – видео

Еще в октябре у Анны Тринчер и Позитива вышел общий трек "Який ти козак", вирусившийся в тиктоке. 28 декабря состоялась премьера клипа, но в сети его назвали сверх откровенным и дешевым.

Если два месяца назад песня "Який ти козак" "залетела" в сети, то с видео Анна Тринчер и Позитив, похоже, прогадали. Клип, срежиссированный Марком Тельписом, публика не оценила, ведь в нем ни намека на казачество и украинскую культуру.

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В сети захейтили клип Тринчер и Позитив "Який ти козак"

Хотя артисты и утверждают, что "Який ти козак" – это о силе и несокрушимом боевом духе украинцев, но юзеры не заметили ни намека на национальный мотив. Позитив в клипе играл на приставке, а Анна Тринчер засветила ягодицы в ультра мини и дефилировала в ботфортах по столу.

Видеоклип снят для поднятия вашего настроения. Надеюсь, сюжетная линия, посвященная отключению электроэнергии в стране, вызовет у вас улыбку. Ведь в том и отличие украинцев от всех – мы любую проблему можем обыграть шутливо и решить ее с гордо поднятой головой.

– объяснила команда Анны Тринчер в описании.

Анна Тринчер, Позитив – Який ти козак: смотрите видео онлайн

Однако, судя по комментариям, клипом "Який ти козак" Анна Тринчер и Позитив только нарвались на хейт. В сети раскритиковали все – от избытка рекламы в видео до вульгарных образов артистки:

"Вот у меня вопрос, для чего так опошлили тему. Слова неплохие, а клип откровенно низкопробный";

"К сожалению, срежиссировано ужасно, клип совсем не соответствует песне, выглядит очень дешево, реклама некачественно написана. Сделали опять ж*пы, танцы, шароварщина. В чем здесь Украина? Понимаю, что с бюджетами сейчас тяжело, но, пожалуйста, давайте преуспевать в культуре, а не деградировать";

"В этом клипе все странное и не сочетается между собой: текст – полная шароварщина, клип – чисто реклама. Да еще плюс несовместимые образы вообще";

"Слова еще плюс-минус, мотив неплохой. Картинка – низкопробная пошлость";

"Вульгарная картинка и виляние задницей – гарантированный успех. Жаль, я тоже видел картинку в национальном стиле. Казаки, где казаки?";

"Что произошло с той прекрасной Аней? Что за дешевая пошлость? Каждый клип полуголый! При чем здесь казак и казачка?";

"Аня очень хорошая, но если смотреть объективно, то клип получился скучноват. В песне очень мало текста, и обыграть сложно";

"Клип с нулевым смыслом";

"Клип супер, но реклама "удешевила".

рекламу в видео "Який ти козак" команда Анны Тринчер объяснила тем, что песня была создана в поддержку благотворительной акции "Казаки и Аврора", благодаря которой передали 7 миллионов гривен фонду "Вернись живым" на дроны для ВСУ.

Напомним, ранее Анна Тринчер выпустила клип на песню "Зай", в котором снялись Павел Зибров, Наталья Денисенко и ее муж Александр Волошин. Тогда она тоже оправдывалась за визуал и писала: "Клип необязательно должен соответствовать настроению песни".