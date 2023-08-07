Я сказала, что мы не будем платить, – Анна Тринчер поскандалила с официанткой в ресторане Италии

Певица Анна Тринчер попала в скандал во время путешествия в Милан. С блоггером произошел неприятный инцидент в ресторане, из-за чего она поскандалила с официанткой. Что не понравилось певице – читайте ниже.

Тринчер поужинала с подругами в одном из итальянских ресторанов. Однако вечер им, по словам Анны, испортила ссора с официанткой.

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Анна Тринчер поссорилась с официанткой.

Звезда посетила заведение с особой концепцией – гости могут заплатить 30 евро и заказать любое количество блюд при условии, что они съедят все. Однако, певица была возмущена, ведь их не предупредили о том, что за оставшиеся блюда придется заплатить.



Тринчер устроила скандал в ресторане / Скриншот

По ее словам, перед заказом они спросили официантки о системе оплаты и правилах.

Мы заказали блюда, поели очень вкусно. Осталась одна порция роллов и еще немного пищи. Вышла официантка и говорит, что мы будем вынуждены заплатить за то, что осталось. Я сказала, что, к сожалению, нас не предупреждали об этом, поэтому мы не будем платить,

– сказала Тринчер.



Тринчер поскандалила в итальянском ресторане / Скриншот

В то же время официантка не хотела признавать свою ошибку и заверила, что гости должны сами прочитать правила. Тринчер считает, что в разговоре официантка даже начала повышать голос и винить.

Дело вообще не в деньгах... Она начала выходить на эмоции, повышать голос, перебивать, говорить, что это понятно. А я спокойно объясняла, что клиенты должны знать правила ресторана,

– ответила Анна.

Однако певица не очень расстроилась. Она считает этот конфликт хорошим уроком. Ведь впервые в жизни она ссорилась по-английски. К тому же это позволило ей овладеть эмоциями и вести конструктивный диалог.

"Я впервые в жизни ссорилась на английском языке. Причем ссорилась настолько аргументированно, спокойно. Впервые в жизни у меня был такой "качественный" конфликт, потому что я не испытывала эмоциональную вину, не хотела плакать, я спокойно человеку объяснила", – добавила Тринчер.



Тринчер о скандале в ресторане / Скриншот

Напомним, ранее певица попала в конфузную ситуация. Во время эфира шоу она забыла дату Дня Независимости. Артистку высмеяли в сети, а она сама признала, что опозорилась на всю страну.