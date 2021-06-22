Анна Тринчер показала, как выглядела до похудения на 7 килограммов: архивные фото

19-летняя певица и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер поразила публику архивными фото. Девушка обнародовала кадры, которые стеснялась показывать целый год. На них она изображена до похудения на 7 килограммов. Как выглядела артистка, смотрите дальше.

Сейчас любимица подростков Анна Тринчер выглядит идеально и радушно щеголяет фантастической фигурой в нарядах длины мини. Однако еще год назад певица стеснялась появляться на публике в приталенном одежде и обнажать живот. Все из-за лишнего веса.

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Блогер с 1,6-миллионной аудиторией в инстаграме призналась: не думала, что когда-нибудь покажет архивные кадры в сети. Однако, похудев на 7 кг, она решилась похвастаться результатом. Звезда сериала "Школа" призналась, что избавилась от лишнего благодаря правильным привычкам.

Только правильные привычки и регулярность их выполнения приводят к успеху в любом деле. Поэтому благодаря привычкам я и похудела,

– объяснила Анна Тринчер.

Останавливаться на достигнутом артистка не планирует. Она все еще работает над своим телом.

Фото Анни Тринчер до похудения

Анна Тринчер до похудения / Фото из инстаграма певицы

Анна Тринчер до похудения / Фото из инстаграма певицы

Анна Тринчер до похудения / Фото из инстаграма певицы

К слову, не только Анна Тринчер не стесняется демонстрировать архивные кадры, на которых имеет лишний вес. Недавно победительница "Холостяка-11" Анна Богдан показала, как выглядела до похудения на 16 килограммов.

Она поправилась, потому что заедала сладким стресс после развода с Андреем Богданом. В идеальную форму девушка Михаила Заливаки вернулась благодаря тренировкам и массажам.