Анна Тринчер назвала самый дорогой подарок, который получила на свою свадьбу

Несколько недель назад певица Анна Тринчер сыграла свадьбу с Александром Волошином. Она призналась, что потеряла обручальное кольцо, и рассказала о самом дорогом подарке.

24 сентября певица Анна Тринчер вышла замуж за блоггера Александра Волошина. Их свадьба была с небольшим количеством гостей и довольно скромной.

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Самый дорогой подарок на свадьбу Анны Тринчер

Как рассказала блоггер и певица, самый дорогой подарок молодожены получили от мамы Анны – это квартира в новостройке. Цену звезда не рассекретила, однако отметила, что это жилье будет приносить им доход.

Моя мама нам подарила квартиру. Это 60 квадратов, новостройка. Там полностью уже есть ремонт, она уже сдана. Мы пока просто с нее будем зарабатывать деньги,

– поделились новоиспеченные супруги.

Также Александр рассказал, кто именно оплачивал свадьбу. "У нас половина за бартером, остальные вместе оплачивали. Какие-то счета приходили, то Аня оплачивала что-то, а что-то бросала мне".

Анна потеряла кольцо

, Анна Тринчер ранее также рассказывала о своем свадебном платье . По ее словам, стандартная цена платья, которое она бы хотела – 50 – 80 тысяч гривен. Поэтому певица договорилась о бартере – также сотрудничестве со свадебным салоном.

Поклонники Анны Тринчер недавно сообщили, что девушка не носит обручальное кольцо. Блогерша призналась, что ее потеряла.

"Наибольший страх в моей жизни осуществился, я потеряла кольцо. В детстве, когда смотрела фильмы, где теряли кольца, всегда думала: "Никогда в жизни не потеряю его. Это так ужасно, как можно?". И вот не прошел даже месяц, а кольца уже нет", – призналась звезда.



Анна Тринчер потеряла обручальное кольцо / Фото с инстаграм-сториз