"Такой страшной еще не была": Анна Саливанчук поскользнулась на лестнице и сломала нос - фото

Актриса Анна Саливанчук травмировалась, когда забирала старшего сына из школы. Она поскользнулась на лестнице, ударилась головой и сломала нос. Звезда плачет, но шутит, что похожа на главную героиню фильма "Аватар".

Анна Саливанчук из "Однажды под Полтавой" разрыдалась, когда увидела себя в зеркале, ведь в воскресенье должна появиться в прямом эфире утреннего шоу. Она говорит, что "такой страшной не была еще никогда".

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У Анны Саливанчук перелом носа и сотрясение мозга

Несправедливость жизни. Хотела забрать сына из школы и упала. Подскользнулась, лицом о ступеньку… У меня сотрясение мозга, перелом носа. Если честно, даже не понимаю, за что мне это...

– сказала Анна Саливанчук и расплакалась.

Анна Саливанчук упала и сломала нос / Скриншот с видео

Анна Саливанчук упала и сломала нос / Скриншот с видео

Кстати, Анна Саливанчук призналась, что сделала рентген и компьютерную томографию только благодаря своей медийности. Все потому, что во время воздушной тревоги врачи не принимают, но и в укрытие не спускаются.

"Очень многое хочется вам рассказать, что я пережила в больнице, какие были врачи, какое было отношение. Почему во время воздушной тревоги не делают КТ и рентгены, хотя никто не спускается в укрытие. Из-за того, что меня узнали – мне сделали. То есть, будь я не актриса, я осталась бы без рентгена и КТ. Очень жаль, что так. Большое спасибо этой женщине, конечно, что она все-таки согласилась сделать, но мне кажется, это несправедливо", – прокомментировала актриса.

Интересно, что Анне Саливанчук назначили гормональные препараты, но она от них отказалась, потому что худеет. Минус 2,5 килограмма на весах для нее важнее быстрого заживления ран.

Я думала, что сломаюсь. Эта же жизнь, наверное, для этого дает мне какие-то странные испытания, чтобы сломаться, соскочить с диеты, правильного питания. Нет. Долго, так долго буду ходить так, но гормоны принимать не буду. Я буду держаться, хотя мысли о Макдональдсе были, когда я вышла из больницы,

– похвасталась звезда.

Уже к утру она пошутила, что похожа на героев "Аватара": "Я реально похожа на аватаров. Переносица как у них, только хвоста не хватает".

Анна Саливанчук со сломанным носом и сотрясением мозга дома / Скриншот с видео