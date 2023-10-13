Дядя Анны Сагайдачной похоронен на Аллее Славы. Актриса поделилась воспоминаниями и фотографиями близкого человека.

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Защищая Украину, погиб родной дядя Анны Сагайдачной. Мужчина был родным братом мамы знаменитости.

Ефремов Игорь Александрович героически погиб в бою с оккупантами 4 октября 2023 года. А через 3 недели мужчина должен был праздновать свое 50-летие. Последний актриса виделась с дядей за три месяца до его гибели.

Анна показала семейное фото с дядей, на котором тот позирует в военной форме. В последний раз звезда виделась с ним за три месяца до гибели защитника.



Дядя Анны Сагайдачной / Фото с ее инстаграммы

Также Сагайдачная опубликовала видео из Аллеи Славы, где похоронены украинские герои. Теперь среди них покоится его близкий человек.

Сегодня 9 дней, как твоя душа улетела в миры Героев. Моему сыну 4 года – я сделаю все возможное, чтобы он помнил тебя и гордился своим двоюродным дедушкой,

– трогательно написала Анна.

Каким был дядя актрисы

По словам актрисы, ее дядя боялся идти на войну, но на поле боя был самым смелым.

Твой собрат рассказал, что в штурмах ты шел в первой двойке – ты нам этого не говорил… И ты возвращался живым. Ты и твои собратья погибли от рук предателя. Ты был хорошим человеком и жил свою совершенно простую жизнь,

– отметила Анна.

Она добавила, что Игоря Ефремова хоронили по всему городу, как настоящего Героя.