Новое сообщение Анны Ризатдиновой с соблазнительным черно-белым фото взорвало сеть, собрав более 5 тысяч лайков. В подписи она рассказала о том, как борется со стрессом, однако сам кадр вызвал значительно больший интерес пользователей инстаграма.

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С роскошным вечерним макияжем с темными тенями и накладными ресницами художественная гимнастка понежилась в ванной.

Анна Ризатдинова полностью разделась, однако ее соблазнительное обнаженное тело прикрывала вода и нежные цветы. В кадре она продемонстрировала стройные подтянутые ножки и зону декольте, едва выпятив грудь.



Обнаженная Анна Ризатдинова / Фото из инстаграма спортсменки