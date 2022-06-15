Анна Ризатдинова объявила, что выйдет замуж после войны: "Будет настоящая украинская свадьба"

Гимнастка Анна Ризатдинова впервые рассказала, что больше не одинока. Целый год она встречается с юношей, а после победы готовится выйти за него замуж.

Сейчас Анна Ризатдинова живет у родственников в Болгарии. С собой она увезла 4-летнего сына Романа, но в Украине остался ее любимый мужчина. Олимпийская чемпионка впервые рассказала о нем журналистам.

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С кем встречается Анна Ризатдинова

Спортсменка рассказала, что давно знала парня заочно, знакома с его друзьями, но сблизились они лишь тогда, когда ей понадобилась помощь с открытием академии гимнастики. Уже после первой деловой встречи Ризатдинова поняла, что это ее мужчина. Более того, они оба поняли, что больше не могут друг без друга.

Я очень долго ждала личного счастья, и сейчас оно у меня есть, но мой парень остался в Украине. Это его обязанность, он помогает ВСУ. Мне очень тяжело дался разрыв с ним,

– призналась Анна Ризатдинова.

В этих отношениях гимнастка уже год, потому еще до войны познакомила любимого с сыном. "Я очень волновалась, как примет меня с ребенком парень. Я понимала, что это нормально, но не понимала, кто это должен быть, чтобы принял ребенка. Но они общаются, и даже сейчас по видеосвязи. Для меня, как для мамы, это праздник", – поделилась она.

Анна Ризатдинова выйдет замуж после войны

Таинственный юноша, которого олимпийская чемпионка не желает рассекречивать, еще не сделал ей предложение. Однако это для Ризатдиновой это формальности. Она уверена, что после нашей победы они сыграют пышную свадьбу, потому что думали расписаться даже во время войны.

Сейчас главное, чтобы мы победили, вернулись, и тогда я думаю, что будет настоящая украинская свадьба. Я очень этого хочу, но после победы,

– объявила спортсменка.

первые серьезные отношения Анны Ризадиновой были со скандальным депутатом-беглецом Александром Онищенко. Он завоевал ее дорогими сюрпризами, так что по уши влюбленная девочка упустила шанс на успешную карьеру за границей и родила ему сына Романа.