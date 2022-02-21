Анна Неплях сходила на свидание в мини-платье от Louis Vuitton за 80 тысяч гривен

Новый бойфренд Анны Неплях повез ее на уикенд в Париж. На одно из свиданий они пошли в Оперный театр Гарнье. Для культурного вечера "Мисс Украина Вселенная 2021" выбрала мини-платье от Louis Vuitton за 80 тысяч гривен.

Парижскую оперу Анна Неплях называет своим самым любимым местом во Франции. Поэтому ее таинственный бойфренд не пожалел денег на билеты в партер по 600 евро, а она надела кокетливое брендовое платье.

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Образ Анны Неплях в Louis Vuitton

На "Мисс Украина Вселенная 2021" двухцветное платье от французского дома моды Louis Vuitton – с белым верхом и темно-синим низом. Это наряд до колен с А-силуэтом, бантом на талии и молнией на спине. Его стоимость на официальном сайте составляет 2 500 евро – 80 тысяч гривен!

Под изысканное мини-платье Анна Неплях подобрала босоножки на шпильках с острым носком и цепочками из жемчуга. Ее образ дополнили черная сумка от люксового бренда и вечерний макияж.

Анна Неплях в Париже в Louis Vuitton / Фото из инстаграма"Мисс Украина Вселенная 2021"