В Instagram-сторис актриса поделилась жуткой историей. Она возвращалась домой за рулем авто, когда к ней прицепились двое неизвестных мужчин.

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Злоумышленники требовали, чтобы актриса вышла из машины и угрожали ей. Однако, к счастью, рядом появились свидетели и Анна смогла уехать оттуда.

Вчера поздно вечером по дороге домой на мою машину напали двое агрессивных и неадекватных мужчин. Кричали, пытались выбить стекло и достать меня из машины,

– заявила Кошмал.

Анна добавила, что ее "застали" в Киеве, один из них перекрыл актрисе дорогу своим внедорожником, чтобы она не могла проехать.

"Сказать, что я испугалась – это ничего не сказать. Я все же проехала, потому что появились свидетели, но долго не могла прийти в себя", – призналась она.



На Анну Кошмал напали неизвестные / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

По ее словам, эта ситуация очень сильно повлияла на ее самочувствие. Анна Кошмал признается, что после пережитого она до сих пор испытывает стресс.

Тем не менее, тренировка йоги все же помогла немного облегчить внутреннее состояние звезды. "Все свои внутренние проблемы и отрицательные эмоции я приношу на коврик и там их оставляю", – поделилась она.

Напомним, что актриса Анна Кошмал сыграла в сериале "Сваты" – она исполнила роль Жени (в 5 и 6 сезоне). В противоположность другим актерам, многие из которых были из России, она едва ли не единственная выразила проукраинскую позицию. Ведь Кошмал родилась в Киеве и до сих пор там живет и работает.

Недавно в сети появилась информация, что "Сваты" продолжат снимать в России. Украинку даже приглашали на съемки, однако она отказалась. Говорит, что российских "Сватов" быть не может.