Анна Кошмал показала редкое фото мужа

Украинская актриса Анна Кошмал держит личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. Недавно она опубликовала в старости редкое фото, на котором показала мужа.

Многие известные люди не рассказывают на публике о семье. Среди них есть и Анна Кошмал. Иногда актриса делится с поклонниками новостями о 4-летнем сыне, а вот о любимом постоянно молчит.

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Анна Кошмал показала фото мужа

В инстаграм-сторис Анна часто общается с подписчиками. На днях она отвечала на вопросы поклонников. Среди наиболее волнующих их вопросов был вопрос о муже.

В ответ Кошмал опубликовала фото любимого, на котором он запечатлен с сыном Михаилом. Актриса сфотографировала самых родных, когда они стояли спиной к камере, поэтому лица избранника Анны никто так и не увидел.

"Все с ним хорошо, не переживайте", – с улыбкой подписала фото Кошмал.



Анна Кошмал показала мужа / Скриншот инстаграмм-сторис актрисы

Напомним, Анна Кошмал вышла замуж в 2017 году, но до сих пор скрывает мужа от публики. Только рассказывала, что они познакомились на съемочной площадке и почти сразу узаконили отношения. В 2018 году актриса родила сына, которого назвали Михаилом.