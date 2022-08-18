Искали 84 года: Анна Богдан из "Холостяка" рассказала о прадеде, которого расстреляли россияне

Победительница 11 сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан нашла свидетельство о своем прадеде, арестованном в 1937 году, и поделилась им в сети. Как выяснилось, мужчина был расстрелян за антисоветскую агитацию.

По словам девушки, их семье понадобилось 84 года, чтобы узнать правду о прадеде Тарковском Иосифе Касперовиче. В Национальный банк репрессированных Анна Богдан обратилась после того, как узнала, что ее дедушка рос без отца.

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Анна Богдан о прадеде, которого расстреляли россияне

Еще в детстве Анна Богдан услышала от дедушки, что тот не помнит своего отца, потому что, когда он был очень маленьким, "ночью пришли люди в форме и забрали его". Конечно, никто не сообщил семье, что с ним произошло, и не предоставил никакой информации. Спустя всего 84 года правнучка Иосифа Касперовича выяснила, что его расстреляли за антисоветскую агитацию.

28 декабря 1937 года он был арестован. В канун Нового года, когда семья готовилась к празднику. 2 февраля 1938 года был приговорен к расстрелу, как указано в деле, за антисоветскую политику. И через 21 день исполнен приговор,

– рассказала Анна Богдан.

Она добавила, что через 20 лет, 11 апреля 1958-го, ее прадед Иосиф Касперович был реабилитирован, но "жизнь не вернешь".

"Это была самая ужасная ночь в его жизни – мать, которая осталась без любящего мужчины, одна с тремя детьми, и дети, которые в одночасье остались без отца, им пришлось быстро повзрослеть", – подчеркнула победительница "Холостяка".

Фото из инстаграма Анны Богдан

Девушка понимает, что палачи НКВД приговорили к расстрелу не только ее прадеда, таких ужасных историй не перечислить. Это еще раз свидетельствует о том, что россия уже много лет делает репрессии против украинского народа.

История повторяется – наши дети остаются без родителей, родители теряют детей. Это нужно остановить и положить этому конец раз и навсегда. россия – это государство террорист и убийца, оно уже веками убивает наш народ, и оно уже веками безнаказанно. И этому нужно положить конец,

– эмоционально завершила Анна Богдан.

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