На душе радость и страх: Анна Богдан поделилась эмоциями перед финалом "Холостяка-11"

Уже сегодня, 21 мая, "Холостяк" Михаил Заливако сделает один из самых главных выборов в его жизни. Девушки не на шутку взволнованы перед финалом. Своими переживаниями поделилась участница Анна Богдан.

Своими эмоциями перед последним выпуском романтичного шоу "Холостяк" 11 сезон Анна Богдан поделилась на личной странице в инстаграме. В 12 выпуске Михаил Заливако наконец выберет любимую.

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Как чувствует себя Анна Богдан перед финалом

Финалистка отметила, что ее сон значительно ухудшился перед последним выпуском. Также она начала "заедать стресс" сладостями.

За неделю до финала я начала очень плохо спать. 3–4 часа сна в сутки – была моя норма. И поделать с этим я ничего не могла. Ничто не могло отвлечь мои мысли от предстоящей церемонии. А признаюсь честно, хотелось. Так хотелось, что сладости стали моими лучшими друзьями,

– рассказала Анна.

"Знаете, это тот момент, когда у тебя есть чувства к мужчине, он тебе снится, ты начинаешь его чувствовать... и он это знает, он это видит, но отдаться тебе полностью не может, поскольку таких как я еще несколько девушек. И мало того, ты и не знаешь, хочет ли он полностью стать твоим. Эта вечная неопределенность раздражает. И вот сегодня, день Х. Или "Да" или "Нет"", – добавила Богдан.

Участница "Холостяка" подчеркнула, что сейчас на ее душе есть два ощущения – радость и страх. Она надеется, что Михаил выберет именно ее, но боится того, что их истории наступит конец.

К сожалению, не всегда ты можешь предугадать ход событий. Особенно, когда это касается Михаила. На самом деле очень трудно настроиться на хорошую волну,

– поделилась Анна Богдан.

Девушка также призналась, что не может представить совместное будущее с Заливако. Ведь она понимает, что не стоит так надеяться, чтобы потом не разочароваться: "Действительно, очень страшно и больно услышать отказ от любимого мужчины. Я почувствовала, как будто я собираюсь делать предложение человеку, к которому у меня сильные чувства, но с которым мы знакомы 3 месяца. И ты можешь получить ответ нет".