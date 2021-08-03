Анна Богдан рассказала, как поддерживает гармоничные отношения с Михаилом Заливакой

Герои "Холостяка-11" Анна Богдан и Михаил Заливако стараются как можно чаще быть вместе, в частности, ходить на свидания. Звезда сообщила, что это – секрет их гармоничных отношений.

Победительница "Холостяка" часто делится новыми кадрами с любимым Михаилом Заливакой. На этот раз она опубликовала новое сообщение на личной странице в инстаграме. Анна раскрыла секрет гармоничных отношений.

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Анна Богдан о гармоничных отношениях с Михаилом Заливакой

Девушка поделилась, что она старается как можно больше времени проводить вместе с любимым. Часто этому мешает работа или другие планы, однако для пары важно получать общие эмоции.

Считаю, что для гармоничных отношений крайне важно проводить время вместе вне дома. Мы, женщины, просто живем эмоциями... И если эти эмоции не подпитывать комплиментами, свиданиями, совместным проведением времени, тогда мы просто начинаем клевать мозг своим мужчинам,

– призналась Анна Богдан.

Победительница романтического шоу подчеркнула, что неважно, сколько времени длится ваш роман – несколько месяцев или десятков лет. Ведь многие пары расстаются из-за того, что быт уничтожает романтику. Чтобы этого избегать, следует находить другие дела, кроме бытовых.

"Мы с Мишей только поддерживаем идею совместного времяпрепровождения! Ведь как же круто потом делиться эмоциями и обсуждать новое увлечение", – поделилась Богдан.

Также девушка опубликовала видео, на котором показала процесс совместной фотосессии с Михаилом Заливакой.

В комментариях поклонники в основном соглашаются с мнениями Анны Богдан. Также фаны делятся впечатлениями от атмосферного видео: