После разрыва с Заливакой: где живет и как сейчас выглядит победительница "Холостяка-11" Анна Богдан

Миллионы украинок и украинцев с нетерпением ждут реалити-шоу о любви "Холостяк". Все любят наблюдать за знакомствами мужчины с женщинами, их свиданиями и историями любви. Не менее интересно узнавать о жизни героев после шоу. Особенно победительниц реалити.

"Холостяк-11" запомнился многим зрителям. Победительницей сезона с участием бизнесмена Михаила Заливаки стала Анна Богдан. 24 Канал собрал информацию о жизни девушки после шоу. Так что о том, где она и как сейчас выглядит – смотрите дальше.

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Участие в шоу

Анна Богдан является бывшей супругой главы Офиса Президента Андрея Богдана. Девушка приехала на первую вечеринку отдельно от всех участниц реалити. Она подарила Михаилу сертификат на активный досуг. Так, выяснилось, что оба героя имеют схожие предпочтения. В частности горные походы. В первый вечер Михаил пригласил Аню и еще одну участницу Катю на личную беседу. Позже холостяк вручил красную розу Анне.

В шоу у пари было много интересных и порой неординарных свиданий:

первая их личная встреча состоялась онлайн, потому что Аня заболела коронавирусом.

второе свидание пары прошло на львовском футбольном стадионе, из-под крыши которого они спрыгнули на веревках.

следующая встреча состоялась на египетском курорте Шарм-эль-Шейх.

через неделю прошло еще одно свидание Ани и Михаила. Тогда холостяк пришел в номер к участнику и попросил пойти с ним. Они гуляли вместе и поужинали в ресторане.

впоследствии было знакомство Ани с мамой Миши. Встреча прошла вполне успешно.

В финале 11 сезона реалити за сердце главного героя Михаила Заливаки боролись три девушки – Розали, Аня и Юля. Сначала шоу покинула Розали, потому что холостяк считал, что у них с девушкой более дружеские отношения, а не романтические. Впоследствии Михаил вместе с другими финалистками отправился в Дубай на финальные свидания.

С Аней он пошел в экстремальный парк развлечений, где пара посетила разные аттракционы. Мужчина даже подарил участнице огромную мягкую игрушку. Позже пара сходила в необычный дубайский ресторан, столы которого держатся на подъемном кране. Свидание закончилось массажем и страстными поцелуями в постели гостиничного номера.

В конце шоу кольцо холостяк вручил именно Анне Богдан.

"Я люблю тебя. Это больше, чем влюбленность", – сказал тогда Михаил.

Как Анна Богдан выглядела на шоу: смотрите фото

Встречались ли влюбленные после реалити

Да, пара вместе жила, путешествовала и делилась своей жизнью в соцсетях. Однако в июне прошлого года Анна Богдан написала пост, в котором сообщила, что они больше не вместе. Причину разрыва они с Михаилом решили не разглашать.

Где победительница "Холостяк-11" сейчас

26 ноября девушка опубликовала публикацию в поддержку Украины.

"Я никогда не забуду утро, когда Россия напала на Украину. 24.02.2022 в 5:00", – написала тогда девушка.

После начала полномасштабного вторжения Анна на 4 месяца уехала в Англию, однако потом вернулась в Украину. Она призналась, что не хочет жить ни в одной из стран мира, кроме Украины и очень любит Киев. Следовательно, девушка продолжает жить в столице. Она занимается организацией разных туров. В частности, вместе с девчонками недавно ездила в Турцию и Карпаты.

Как Анна выглядит сейчас: смотрите фото