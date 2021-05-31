Анна Богдан и Михаил Заливако рассказали, как нежно называют друг друга

После завершения проекта "Холостяк" главный герой Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан стали жить вместе. Они поделились, как переживали первые дни совместной жизни и придумали ли ласковые прозвища.

После выключения камер Анна Богдан и Михаил Заливако были очень счастливы. Они решили, что сразу будут жить вместе. Для этого главный герой "Холостяка" переехал в Киев из Харькова.

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Заливако и Богдан о совместной жизни

Анна Богдан призналась, что ей было очень непривычно жить вместе с новым возлюбленным: "Мне было непривычно, потому что я два года не была в отношениях и два года не жила с мужчиной".

Зато Михаил сказал, что он не волновался о переезде и совместной жизни: "Я знал, чего мне хочется, что я чувствую и как это будет". Он отметил, что переезд дался ему очень легко, ведь он любит Киев.

Победительница "Холостяка" также рассказала, что Заливако называет ее Анной Владимировной.

Я не люблю, когда называют зайка, котик, рыбка. Я всегда в таких случаях представляю очень большую женщину и маленького мужчину,

– считает Михаил.

Влюбленные также поделились, что Анна подписана в телефоне у любимого как Перчик, а он у нее – Мишка.

Финал и жизнь после "Холостяка"