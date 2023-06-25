Анна Богдан показала свое свадебное платье, в котором выходила замуж за Андрея Богдана

Анна Богдан – бывшая супруга экс-главы Офиса президента. О прежних отношениях с Андреем Богданом она говорит крайне мало, а известной стала после участия в шоу "Холостяк-11". На днях Анна показала свадебное платье, в котором выходила замуж.

Отметим, что пара разошлась несколько лет назад, однако поклонники продолжают допрашивать девушку об Андрее Богдане. И хотя она не очень хочет делиться этим, на этот раз Анна сделала исключение.

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Что известно о браке Анны с Андреем Богданом

В Инстаграмме участница "Холостяка-11" опубликовала фото со дня своей свадьбы с Андреем Богданом. Подписчики попросили ее показать платье.

По ее словам, схожие вопросы часто приходят ей уже в течение 2 лет. Фото со свадьбы она никогда не публиковала, но теперь решила поделиться одним.

На опубликованном фото Анна Богдан предстала в белом пышном платье. с эффектным вырезом в зоне декольте. Образ она дополнила объемной прической, нежным макияжем и массивными серьгами.



Анна показала платье, в котором вышла замуж за Андрея Бондана / Фото с ее инстаграм-сторис

Девушка позировала босиком. Очевидно, что кадр был сделан на каком-нибудь пляже. Анна стояла в свадебном платье на песке, а вокруг нее были красивые пейзажи. Можно предположить, что бывшие влюбленные сыграли свадьбу в теплой стране.

Добавим, что о браке Анны с Андреем Богданом практически ничего не известно. В биографии чиновника говорится лишь об одном разводе – с женщиной по имени Ольга, тогда как о Анне нет ни слова. К тому же, в сети невозможно найти общую фотографию супругов.

Поэтому подписчики предполагали, что участница "Холостяка-11" была не женой политика, а его любовницей. Нашлись и те, кто обвинял девушку во лжи. В одном из шоу Анна заявила, что в Википедии указана неправильная информация. По ее словам, они развелись в 2019 году.

Участие Анны Богдан в "Холостяке-11"

После расставания с экс-чиновником девушка долгое время была одинока. Но потом она приняла участие в романтическом реалити-шоу "Холостяк", где победила. Главным героем был Михаил Заливако.



Анна Богдан с Михаилом Заливако / Фото из соцсетей

Некоторое время пара имела отношения и жила вместе. Но с началом полномасштабной войны они объявили о разрыве.