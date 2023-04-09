Украинка Анна Асти стала "певицей года" в России и зацеловала путиниста Киркорова: противные кадры

Певица-предательница из Черкасс Анна Дзюба, она же Анна Асти, пришла на российскую музыкальную премию "Жара" и взяла там пять главных наград. Украинку даже назвали "певицей года", а Киркорова она расхвалила и зацеловала прямо на сцене.

32-летняя Анна Асти делает вид, что не замечает войну в Украине, поэтому визжит от счастья и выпрыгивает из штанов на музыкальной премии в Москве. На Жара Music Awards ее сделали главным триумфатором – "артисткой года", "певицей года", наградили за "альбом года", "женское видео года" и "песню года" в дуэте с Филиппом Киркоровым – "Хобби".

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Анна Асти оскандалилась с Киркоровым на музыкальной премии в России

Я даже спать сегодня спокойно не смогла. 5, карл! Мы взяли пять статуэток премии Жара! Спасибо Жара Music Awards, столько на премиях я еще не плакала никогда. Мне на несколько секунд вчера показалось, что это сон, но нет,

– похвасталась предательница.

Однако отвратительнее всего то, что перед сотнями зрителей Анна Асти "вылизывала" Филиппа Киркорова, который поддерживает войну и считает оккупантов "героями". Украинка назвала путиниста "легендой и настоящим другом", потому что якобы именно он благословил ее словами: "Девочка моя, тебя ждут, ты удивительна".

"С Филиппом хочется сидеть вечерами, как мы сидели тогда, когда появилась эта песня, и говорить по душам, потому что, Филипп Бедросович, вы легенда, вы душа, вы настоящий друг, вы такой человечище в моих глазах. Я знаю все ваши приколы и уметь делать так, как вы это умеете делать, это фантастика. Вы такой крутой. Я так сильно благодарю вас за каждую секунду, проведенную вместе, за каждое слово", – цинично заявила певица.

Путинист в ответ отметил, что это был ее год и попросил признаться ему в любви. Она же ютилась к нему на сцене и даже поцеловала в губы.

Анна Асти с Киркоровым на Жара Music Awards / Скриншот с видео

Анна Асти с Киркоровым на Жара Music Awards / Скриншот с видео

Анна Асти с Киркоровым на Жара Music Awards / Скриншот с видео

Кстати, уходя со сцены, Асти попросила слово, чтобы сказать что-то "очень важное". Это, конечно же, был не призыв остановить кровопролитную войну, а просто обращение к маме, которая тоже перебралась в страну-террориста: "А еще можно сказать очень важные слова? Мама, я люблю тебя. Знаю, ты в зале".