Будущее Украины важнее, – интервью с ASTELLE, которая в Норвегии приобрела авто для ВСУ

Анна Анита Яськив, которая выступает под псевдонимом ASTELLE, родом из Львовской области. В 3-летнем возрасте девушка вместе с родителями переехала в Норвегию. Сейчас ей 23 и постоянно волонтерит, помогает приближать нашу победу. Собственные сбережения она потратила на приобретение автомобилей для ВСУ.

Эти машины отправились к землякам Анны – уроженцам села Жовтанцы на Львовщине, которые сейчас защищают нашу страну от оккупантов. Для проекта "Интервью24" украинка, проживающая в Норвегии, рассказала о своей волонтерской деятельности, музыкальной карьере и призналась, что будущее Украины для нее сейчас гораздо важнее ее собственного.

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Все началось с первого дня войны, – о волонтерстве и помощи ВСУ

Аня, вы постоянно помогаете украинцам. Своим примером подталкиваете людей, которые за границей, помогать ВСУ. Как началась ваша волонтерская деятельность?

Все началось с первого дня войны. Я помогала как могла. Покупала разные вещи, продукты, которые требовались на тот момент. Здесь, в Норвегии, а именно в селе Хемнесбергет, где жила раньше, ходила в волонтерские центры с пакетами, участвовала в митингах, привлекала друзей. Эти митинги часто проходили у российского посольства.

Анна Анита Яськив на митинге в поддержку Украины: смотрите видео онлайн

Также пела на благотворительных концертах, из которых все средства уходили на помощь Украине. Работала в центре для беженцев, где помогала им с разными повседневными делами.

Чтобы зарабатывать на донаты, в свободное от учебы время подрабатываю переводчиком с украинского на норвежский.

С начала войны я хочу помогать всем чем могу, но все равно постоянно кажется, что этого мало. Крайняя моя помощь это и были автомобили, которые я купила и мы отправили их в Украину.

Почему вам важно помогать? Ведь многие годы живете в Норвегии, война, казалось бы, очень далеко от вас.

Я понимаю, что физически очень далеко от Украины давно там не была, но все равно Украина всегда в моем сердце. Я не забываю о ней, каждый день думаю, волнуюсь за оставшихся там родственников и друзей за всех людей. Меня это беспокоит и не дает покоя. Да и весь мир помогает Украине. А если да, то и тем более должен это делать.

Да, большую часть своей жизни я прожила в Норвегии, но во мне течет украинская кровь и сердце болит за Украину. Я считаю, что сейчас будущее Украины гораздо важнее моего будущего.

А как ваши норвежские друзья относятся к такой позиции и волонтерской деятельности?

Конечно, поддерживают. Они донатят, распространяют мои посты, чтобы и их знакомые также приобщались к помощи Украине. Как я уже сказала, ходили со мной на митинги.

Что касается собраний и репостов. В Украине сейчас очень много активных сборов для ВСУ. Однако часто их тяжело закрывать, особенно в последнее время. Как лично вы мотивируете людей за границей донатить?

Это сложный вопрос. Мне помогает узнаваемость. В том селе, где я жила, многие знали меня, поскольку занимаюсь музыкой, выступаю с шести лет. Там у меня уже есть доверие, люди знают, что я из Украины.

Анна Анита Яськив призывает донатить: смотрите видео онлайн

Одна женщина даже связалась со мной о покупке автомобилей. Ее вдохновила эта история, она открыла свой сбор и сейчас собирает средства на еще один автомобиль.

На мой взгляд, важно не сдаваться и постоянно делать хотя бы что-то, чтобы помочь. Надо распространять собрание, объяснять, почему они важны. А также искать другие способы помощи. Если мы привлекаем людей к сбору, нужно очень активно это делать именно тогда, когда открыли его.

Да, соглашаюсь. С течением времени интерес у людей исчезает, труднее поощрить донатить. Мало верится, но этой зимой будет два года, когда мы живем в состоянии полномасштабной войны и донат для украинцев – это уже ежедневная привычка. Хотя, будем откровенны, интерес к собранию порой угасает. Говорят, что украинцы устали от войны, но это не так. Как бы это ни звучало, но война стала нашей жизнью. И мы мечтаем о возвращении к мирным будням, всячески помогаем ВСУ приближать победу. А что можете сказать о европейцах? Они устали от войны в Украине?

Я читала о том, что Европа якобы измучается от войны, но сейчас, по-моему, это еще не дошло до Норвегии. Здесь люди продолжают помогать, как могут донатить.

Сейчас я живу в Осло, до этого жила в деревне Хемнесбергет. Местные жители всегда помогали украинцам. В начале войны там все контактировали с моей семьей, потому что мы из Украины. Они спрашивали, что нужно из одежды, продуктов гигиены, детских игрушек. Также помогали приезжавшим туда беженцам с жильем.

Родители вдохновляют помогать людям, – как семья Анны покупает авто для ВСУ

Ваша семья стала одной из тех, которые помогали землякам найти убежище на чужбине. В частности, вместе с родителями вы занимались гуманитарной помощью. Актуально ли это еще сейчас?

Как вы уже отмечали, мой папа родом из села Жовтанцы, расположенного во Львовской области. Там собирали средства на автомобили для ребят из ОТГ, которые служат в ВСУ. Я узнала об этом и захотела помочь ускорить процесс. Не хотелось терять время, потому что оно очень драгоценное и важное для наших военных. Папа помог приобрести автомобили и передать их в Украину: сначала в Жовтанци, а уже оттуда автомобили поехали на передовую.



Анна Анита Яськив с автомобилями для ВСУ / Фото из личного архива

Мой отец сейчас сосредоточился именно на покупке автомобилей. Он их находит, договаривается с перевозящими людьми, решает все организационные вопросы. Он постоянно ищет, как помочь. Мы вместе покупали турникеты и отправляли их в волонтерскую организацию "Мужество в Украине". А мама работает в центре помощи беженцам – учит их норвежскому языку. Если будет нужно, мы будем и дальше искать и отправлять в Украину нужные вещи.

Родители постоянно вдохновляют меня помогать людям.

А на что собираете деньги сейчас?

Сейчас мы вместе с женщиной, о которой я говорила раньше, через фейсбук собираем средства на новый автомобиль, который также отправится к ребятам из Жовтанцев, которые сейчас воюют. Я очень горжусь отцом, потому что он очень активен. Уже нашел этот третий автомобиль. И я очень хочу помочь со сбором средств на него, поэтому подрабатываю на переводах, музыке, концертах, чтобы закрыть хотя бы половину суммы. Надеюсь, удастся это сделать как можно быстрее.

Конечно, это не последний автомобиль, который мы покупаем для ВСУ. Это только начало. Мы будем двигаться дальше, масштабироваться. Это будет продолжаться до победы Украины.

Музыка всегда была во мне, – о благотворительных концертах и карьере певицы

Вы отметили, что будете собирать средства на концертах, написании музыки. Так волонтерскую деятельность совмещаете с карьерой певицы. На этом моменте хочу немного остановиться. Как украинка покоряет норвежские сцены?

Музыка всегда была во мне. Я не могу сказать, что это мой выбор. Просто я родилась такой, это в каждой клетке моего тела, не могу по-другому.

С шести лет я выступаю на концертах, талант-шоу, свадьбах и других мероприятиях. Именно так я собирала деньги, откладывала их на банковский счет, а теперь использовала во взрослой жизни – приобрела авто для ВСУ.

Музыка – это моя стихия. Не могу без нее. Она дает мне очень много счастья. Также понимаю, что сейчас музыка мое оружие. Имею в виду то, что могу помогать людям песнями, которые затрагивают сердце, доносить меседжи, которые важны для меня.



ASTELLE на сцене / Фото из личного архива

А тексты и музыку пишете сами?

Да, конечно. Полагаю, что каждый артист сам должен писать свою музыку. Я могу писать вместе с кем-то, но всегда должна быть вовлечена в этот процесс. Музыка будет настоящей, если уйдет от сердца. Иначе не вижу в этом смысла.

Также я пишу для других артистов из Норвегии. Есть и произведения для рекламы. На благотворительных концертах сама пела по-украински. Мечтаю вернуться домой и провести там концерт, чтобы собрать средства для наших защитников.

Это твои корни, – о важности украинского языка

Судя по нашему разговору, вы прекрасно владеете украинским языком, хотя и большую часть жизни живете в Норвегии. Насколько важен для вас языковой вопрос?

Я очень благодарна родителям за то, что дома мы всегда разговаривали по-украински. Когда я училась в первом классе в норвежской школе, параллельно мама учила меня читать и писать на украинском.

Язык – это твои корни, часть тебя, часть культуры. В Норвегии мне часто говорят, что украинский и русский очень похожи, спрашивают, какая между ними разница. И я объясняю, что это не так. К примеру, подобны норвежский и шведский. То есть, если ты понимаешь норвежский, то можешь понять шведский и наоборот. Но разве не будет странно, если в Норвегии говорить по-шведски?

Поэтому для меня очень важно сохранять украинский. Неужели его так трудно изучить, что до сих пор многие разговаривают на русском? У меня случались случаи, когда помогала с переводом русскоязычным украинцам, но они извинялись за суржик и старались говорить на украинском. И я говорила: "Ничего страшного. Важно именно то, что вы стараетесь".

А какая украиноязычная песня нравится больше всего?

На благотворительных концертах среди украиноязычных песен я исполняла только одну – "Обними". Этот трек "Океана Эльзы" для меня является одним из самых любимых и важных. Это очень сильная песня. Первый раз, когда слушала, постоянно плакала. И она касается сердца людей. В Норвегии люди не знают и не понимают украинский язык, но они чувствуют его из-за настроения, мелодии, эмоций.

Выступление ASTELLE перед королем Норвегии: смотрите видео онлайн

Меня тянет домой, – о возвращении в Украину

Думаете над возвращением в Украину и развитием музыкальной карьеры здесь?

Это очень сложный вопрос. Честно скажу, уже имела разговоры с мамой на этот счет. В последнее время мне очень хотелось в Украину. Когда бабушка с дедушкой были живы, часто ездила к ним на каникулы. В последний раз была в Украине в 2017. И после этого неоднократно говорила маме, что меня тянет туда, но не могла объяснить, что именно со мной происходит. Тогда началась пандемия, потом я поступила в университет, не было времени для поездок. А теперь – война.

Иногда представляю, какой была бы моя жизнь, если бы я осталась в Украине. Могла бы начать все заново, переехав туда? Какая-то часть меня наверняка хотела бы попробовать. Без сомнения, я поеду в Украину, точно проведу там несколько недель. Останусь ли жить? Не могу утверждать, что нет. Меня тянет домой. Хочу во Львов.



ASTELLE на сцене / Фото из личного архива

Что будет для вас победой Украины?

Украина победит тогда, когда дети смогут крепко и безмятежно спать в своих кроватках дома. Когда беженцы вернутся домой. И когда ни одна страна даже мысленно не посягнет на суверенитет Украины.