В платье с мощным месседжем: Усанова поразила нарядами в полуфинале "Мисс Вселенная-2023"

Сальвадор был избран местом проведения конкурса красоты "Мисс Вселенная", финал которого должен состояться 18 ноября. Перед этим событием, 16 ноября, зрители имели честь стать свидетелями полуфинала конкурса. Так, свои наряды продемонстрировала представительница Украины Ангелина Усанова.

Она показала три образа. В частности, девушка была одета в коктейльное платье, купальник и вечернее платье, содержащее в себе глубокий символизм.

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Ангелина Усанова выступила в полуфинале "Мисс Вселенная–2023"

Сначала конкурсантка заворожила зрителей Preliminary Competition элегантным коктейльным платьем приятного бирюзового оттенка со стразами и красивым декольте от Clarrise Designs. К своему наряду она добавила серьги и каблуки.

Впоследствии Ангелина вышла на сцену в ярком красном купальнике Rubin Singer с глубоким декольте. Кроме того, она довершила свой образ большими серьгами-кольцами и каблуками от Jojo Bragais.

Напоследок украинка появилась в вечернем платье известного голландского дизайнера Iris Van Herpen, чьи изысканные наряды украшали Бейонсе, Наоми Кэмпбелл, Кару Делевинь и многих другие мировых знаменитостей.

Платье Ангелины из коллекции Carte Blanche и называется Phoenix rising ("Возрождение").

Украина, которую хотели уничтожить и сжечь, восстает из пепла, как птица Феникс, и возрождается в полной свободе, настоящей независимости и красоте,

– месседж, который девушка хотела продемонстрировать с помощью наряда.

В этом изысканном образе гармонично соединены черный, кремовый и золотой оттенки, подчеркнутые объемными вставками по всей длине. Полупрозрачная юбка в пол благодаря приталенному силуэту и смелому вырезу внизу подчеркивает изящную фигуру.

Реакция сети

Платье пришлось по душе зрителям, поэтому они подчеркнули, что Ангелине оно очень подходит. К тому же, люди отметили замечательный замысел украинки.