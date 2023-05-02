Победитель литовского "Голоса страны" в финале шоу развернул флаг Украины и расплакался

Певец из Нигерии Аняня Удогво, долгое время живший в Украине, победил на литовском шоу The Voice. В финале артист не забыл про Украину и даже развернул наш флаг на сцене в Литве.

Напомним, что когда-то Аняня Удогво принимал участие в украинском "Голосе страны". Музыкант, живший в нашем государстве до полномасштабного вторжения, поблагодарил, что Литва помогает украинцам.

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Как награду за победу в шоу Удогво вручили 15 тысяч евро и контракт с Universal Music Group.

Он подчеркнул, что поддержка литовцев тронула его. "Я благодарю Бога и свою семью. И, конечно, я благодарю народ Литвы за поддержку – не только мою, но и всю Украину. Мы победим", – сказал Аняня на шоу.



Аняня Удогво на литовском "Голосе страны" / Фото 15minlt

Добавим, что в финале литовского шоу The Voice Аняня пришел с украинским флагом, разворачивающим перед публикой. Знаменем он обернул своего сына. Также исполнитель не сдерживал эмоций и плакал.



Аняня Удогво на литовском The Voice / Фото: instagram.com/15minlt

Что известно о пребывании Ананя Удогво в Украине.

Нигериец приехал в Украину учиться на хирурга. Аняня проучился шесть лет в Одесском медицинском университете, затем работал два года хирургом.

Однако в Украине музыкант открыл творческие способности. В частности, он принял участие в шестом сезоне "Голоса страны".

На "слепых прослушиваниях" певец исполнил трек под названием Writing's On The Wall и попал в команду Святослава Вакарчука. Он дошел до четвертьфинала "Голоса страны" и вылетел на этапе "нокаутов".