Нагадаємо, що колись Аняня Удогво брав участь в українському "Голосі країни". Музикант, який жив у нашій державі до повномасштабного вторгнення, подякував, що Литва допомагає україням.

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Як нагороду Удогво вручили 15 тисяч євро та контракт з компанією Universal Music Group.

Він наголосив, що підтримка литовців зворушила його. "Я дякую Богу і своїй родині. І, звісно, ​​я дякую народу Литви за підтримку – не лише мою, а й усієї України. Ми переможемо", – сказав Аняня на шоу.



Аняня Удогво на литовському "Голосі країни" / Фото 15minlt

Додамо, що у фіналі литовського шоу The Voice Аняня прийшов з українським прапором, який розгортав перед публікою. Стягом він обгорнув свого сина. Також виконавець не стримував емоцій та плакав.



Аняня Удогво на литовському The Voice / Фото: instagram.com/15minlt

Що відомо про перебування Ананя Удогво в Україні

Нігерієць приїхав до України навчатися на хірурга. Аняня провчився шість років в Одеському медичному університеті, потім працював два роки хірургом.

Однак в Україні музикант відкрив у собі творчі здібності. Зокрема, він взяв участь у шостому сезоні "Голосу країни".

На "сліпих прослуховуваннях" співак виконав трек під назвою Writing's On The Wall та потрапив до команди Святослава Вакарчука. Він дійшов до чвертьфіналу "Голосу країни" та вилетів на етапі "нокаутів".