Нагадаємо, що колись Аняня Удогво брав участь в українському "Голосі країни". Музикант, який жив у нашій державі до повномасштабного вторгнення, подякував, що Литва допомагає україням.
До теми Боно з U2 намалював портрет Зеленського для обкладинки американського журналу
Як нагороду Удогво вручили 15 тисяч євро та контракт з компанією Universal Music Group.
Він наголосив, що підтримка литовців зворушила його. "Я дякую Богу і своїй родині. І, звісно, я дякую народу Литви за підтримку – не лише мою, а й усієї України. Ми переможемо", – сказав Аняня на шоу.
Аняня Удогво на литовському "Голосі країни" / Фото 15minlt
Додамо, що у фіналі литовського шоу The Voice Аняня прийшов з українським прапором, який розгортав перед публікою. Стягом він обгорнув свого сина. Також виконавець не стримував емоцій та плакав.
Аняня Удогво на литовському The Voice / Фото: instagram.com/15minlt
Що відомо про перебування Ананя Удогво в Україні
- Нігерієць приїхав до України навчатися на хірурга. Аняня провчився шість років в Одеському медичному університеті, потім працював два роки хірургом.
- Однак в Україні музикант відкрив у собі творчі здібності. Зокрема, він взяв участь у шостому сезоні "Голосу країни".
- На "сліпих прослуховуваннях" співак виконав трек під назвою Writing's On The Wall та потрапив до команди Святослава Вакарчука. Він дійшов до чвертьфіналу "Голосу країни" та вилетів на етапі "нокаутів".
- Крім того, він був бек-вокалістом гурту TVORCHI і співака MONATIK.