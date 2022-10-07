Анита Луценко из "Взвешенных и счастливых" отправилась в 200-километровое паломничество: зачем это ей

Спортсменка и фитнес-тренерки Анита Луценко из-за войны переехала с дочерью в Великобританию. Однако даже там она испытывала эмоциональное опустошение, и отправилась в паломничество к могиле апостола Иакова. Ей нужно пройти пешком 200 километров.

Анита Луценко отправила дочь Мию в школу в Великобритании, а сама решила пройти паломническим маршрутом "Путь святого Иакова". Это 200 километров горами, городками, трассами. На все про все у тренерки "Взвешенных и счастливых" 14 дней. В первые два она одолела 50 километров, и дались они ей непросто.

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Почему Анита Луценко отправилась в паломничество

Спортсменка призналась, что к вероятной могиле апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостела идет для того, чтобы выбраться из эмоционального дна и разобраться со своими проблемами. Очевидно, с теми, что появились на фоне войны, ведь все две недели она не будет читать новостей.

"Путь пилигримов" или "Путь святого Иакова" – это старинная паломническая дорога, которую я мечтала пройти 10-15 лет. Мы идем чуть больше 200 километров. Пешком, наедине с собой, своими проблемами, вопросами, страданиями и чаяниями. Я решила пройти без новостей, потому что эмоционально была на дне,

– рассказала Анита Луценко.

Она поделилась, что по пути встречает иностранцев, которые идут по два, а то и три месяца. Одни из них "потеряли все", а другие уже нашли то, что искали и готовы вернуться домой. Всем им тренерка рассказывает о войне в Украине.

"Канадцам, немцам, американцам рассказываем о войне, как мы это чувствуем. Они действительно до конца не понимают, что происходит", – призналась тренерка.

Ног уже не чувствую, но пока только 50 километров. Уже вдохновленная и с открытиями,

– поделилась Анита Луценко на второй день паломничества.

Анита Луценко на "Пути святого Иакова" / Фото из инстаграма фитнес-тренерки

Анита Луценко на "Пути святого Иакова" / Фото из инстаграма фитнес-тренерки

Анита Луценко на "Пути святого Иакова" / Фото из инстаграма фитнес-тренерки

Анита Луценко на "Пути святого Иакова" / Фото из инстаграма фитнес-тренерки